Podle původních předpokladů měla výluka mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov proběhnout během nadcházejících velikonočních svátků. Zhruba týden po zavedení mimořádných opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru dopravce informoval, že rekonstrukci odloží na listopadový termín. Nakonec padlo rozhodnutí, že se vše odehraje podle prvotního plánu, jelikož přepravní poptávka v pražské MHD je aktuálně o cca 85 % nižší oproti běžnému stavu.

Kvůli výměně dřevěných pražců za betonové tak bude od čtvrtka 9. 4. 2020 (přibližně od 20.00 hod.) do úterý 14. 4. 2020 (přibližně do 14.00 hod.) obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov. V denním provozu DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.

Dopravní podnik vymění 282 pražců mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác a dalších 123 pražců vymění ve stanici Pankrác. To vše včetně nezbytné demontáže a montáže zabezpečovacího zařízení. Během výluky budou všechny staré pražce vybourány, namontovány betonové a zality speciální zálivkovou hmotou. Práce budou provedeny kombinovaně zaměstnanci DPP a dodavatelskou firmou.

Vozy na linku náhradní autobusové dopravy XC bude dopravní podnik nasazovat v dostatečně krátkém intervalu (1 až 5 minut dle denní doby a dle aktuální potřeby). I když do povrchové dopravy a v rámci metra nasadí maximální možný počet vozidel, i přesto dopravce žádá cestující, aby, pokud je to možné, zejména v úterý 14. dubna do ukončení výluky omezili své cesty v dotčeném úseku jen na ty opravdu nezbytně nutné.