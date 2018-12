Metro v problémech. Porucha na 20 minut vyřadila z provozu celou linku C

Do velkých potíží se dopoledne dostaly desítky tisíc lidí, které potřebovaly k přepravě použít metro na lince C. Od 9.23 až do 9.46 bylo v celé své délce mezi konečnými stanicemi Letňany a Háje mimo provoz.

Za nepříjemnou situaci mohla podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Florenc. Ve tři čtvrtě na deset byl po více než dvaceti minutách provoz plně obnoven. O přerušení dopravy informoval dopravní podnik na svých webových stránkách a Pražská integrovaná doprava na Twitteru. ⚠ LETŇANY - HÁJE (linka C, oběma směry) - Provoz omezen, Zpoždění spojů

12.12. 09:23 - do odvolání; Dotčené linky: C https://t.co/wh7krJjvwB — PID - Mimořádnosti (@PIDmimoradnosti) 12. prosince 2018 Dopravní podnik zmodernizuje toalety na šesti stanicích metra. Budou stát víc Přečíst článek ›

Autor: Richard Šedý