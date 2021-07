Jako již tradičně i tentokrát využil dopravní podnik prodloužený víkend k pokračování prací na výměně pražců v kolejišti metra. Práce ale budou tentokrát probíhat nezvykle dlouho. Akce potrvá celých devět dní.

Dělníci se pustili do práce dnes časně ráno a přerušený úsek Pražského povstání - Muzeum na lince C bude znovu uveden do provozu v neděli 11. července v 23.59.

Změny v dopravě související s výlukou

Dopravní podnik práce naplánoval tak, aby vlaky metra mohly během výluky jezdit až do stanice Muzeum. V úseku Pražského povstání - Hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava XC.

Během současné výluky vymění dopravní podnik celkem 400 dělených pražců na obou kolejích ve stanici I. P. Pavlova. To ale ještě zdaleka nebude hotovo. Pár tisícovek pražců stále na výměnu čeká. Proto se cestující musí připravit na další plánované výluky. Nejbližší je čeká už na podzim, během prodlouženého víkendu od 28. do 31. října.