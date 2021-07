Nové podzemní dráze doposud bránilo v cestě předběžné opatření vydané loni v červenci Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na základě návrhu firmy Eurovia CS. Ministerstvo dopravy však potvrdilo, že magistrátní úředníci nejsou podjatí.

Spor se vede o kácení stromů

Nepravomocné stavební povolení získal projekt v úseku metra D Pankrác - Nové Dvory 29. června. Odvolání proti němu ale 11. července podal spolek Pankrácká společnost.

Jádrem sporu je plánovaná stanice Olbrachtova. Spolku vadí, že bude muset být vykácena více než stovka stromů před bytovkou ze 70. let u křižovatky ulic Jeremenkova a Na Strži.

Dopravní podnik nabídl spolku nově výměnou za stažení odvolání ústupek. Projekt přepracoval tak, že se výrazně zmenší plocha staveniště, technické zázemí stavby nebude na povrchu. Díky tomu se místo stovky stromů bude kácet jen zhruba třetina. Nad stavební jámou se postaví hala proti hluku a prachu a lidé v bytovce dostanou navíc zdarma nová okna. Jako garanci nabízí náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) nechat schválit nový projekt radou hlavního města. Tyto změny si podle něj vyžádají navíc 100 milionů korun.

Zástupkyně spolku Marie Jelínková, která je současně zastupitelkou za Piráty a nezávislé v Praze 4, ale magistrátním slibům nevěří. Podle ní stromy stavbu nepřežijí. „Žádné reálné ústupky nejsou, na obrázku vyznačili malý zábor pro stavbu, stromy se nacházejí na samé hranici záboru, dojde k jejich narušení, a stejně se budou muset pokácet bez jakéhokoliv řízení kvůli bezpečnosti,“ tvrdí Jelínková.

Schůzku s náměstskem odmítá

Odvolání je ochotna stáhnout pouze za předpokladu, že se zábor staveniště zmenší pouze na vlastní budoucí vestibul tak, aby bylo garantováno přežití alespoň 80 % zeleně, a požaduje pro to právní záruku.

Pro vyjasnění podmínek jí zástupci magistrátu nabídli osobní setkání. „Schůzku s náměstkem odmítám, není se o čem bavit. Když je vydáno stavební povolení, nemohou stavbu realizovat jinak. Jediná možnost je podat odvolání,“ soudí Jelínková.

Spolek, jak uvádí na svém webu, podal odvolání nejen proti stavbě staveniště u stanice Olbrachtova, ale také druhé proti hlavní stavbě tunelu metra D s pěti stanicemi od Pankráce po Nové Dvory.

Podle Scheinherra leží nyní na stole několik variant, nejjednodušší a nejlevnější by byla dohoda se spolkem. „Musel by však navrhované změny akceptovat a slíbit, že se neodvolá. Stavební povolení by mělo město ihned,“ popsal. Dopravní podnik by také mohl žádat o stavbu v nynějším rozsahu, což by kvůli odvoláním mohlo znamenat zdržení přibližně o rok a výrazné prodražení celého projektu.

Miliardy navíc

„Záleží, za jak dlouho ministerstvo dopravy vypořádá odvolání, pokud to bude půl roku, stavba se prodraží o 1 až 2 miliardy korun, kdyby to měl být rok tak o 2 až 4 miliardy. Je to kvůli navýšení stavebních prací a růstu cen materiálu,“ vysvětluje náměstek.

Pravděpodobné ovšem je, že odvolání stažena nebudou a na stavební povolení se bude ještě minimálně rok čekat. A spolek nakonec vleklý spor prohraje. „Poté už nebude důvod stavbu ještě o dalších 100 milionů prodražovat, v tom případě dopravní podnik své ústupky realizovat nebude, staveniště bude v původním rozsahu včetně kácení,“ popisuje Scheinherr.

S tímto postupem se shoduje i zastupitel Prahy 4 Jan Hora (Piráti). „Nejlepším řešením by bylo stáhnutí odvolání. Jinak se dosáhne toho, že lokalita ve výsledku dopadne mnohem hůře, než kdyby spolek přistoupil na dohodu, kterou dopravní podnik nyní nabízí,“ říká.

Podle Hory by v případu mohlo být jasněji do konce července, kdy mají zastupitelé Prahy 4 s Jelínkovou schůzku. „Požádáme ji, aby neblokovala stavbu metra D. V případě nestažení námitek budu navrhovat její vyloučení z klubu,“ řekl Hora.