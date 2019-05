Dopravní podnik připravil u příležitosti 45. výročí zahájení provozu pražského metra na středu 8. května jízdy historickými soupravami metra typu Ečs a 81-71. Akci zahájí tradiční jízda soupravy Ečs vedoucí po nejstarším provozním úseku pražského metra Kačerov – Sokolovská (Florenc). Stejně jako před 45 lety bude vlak slavnostně vypraven v 9.19 hodin ze stanice Kačerov.

V 9.57 hodin se fanoušci dopravy mohou těšit na synchronizovaný vjezd obou historických vlaků do stanice Kačerov. Akce bude pokračovat jízdami obou historických vlaků v úseku Háje (Kosmonautů) – Nádraží Holešovice (Fučíkova), tedy v nejdelším úseku, ve kterém byly vlaky Ečs a 81-71 na trase C provozovány. Ve vybraných stanicích bude také probíhat oblíbené foto setkání obou vlaků.

Slaví se o den dříve

„Metro je vyzrálý, sebevědomý pětačtyřicátník, patřičně hrdý na to, co v životě dokázal, a do dalších let vyhlíží s optimismem a vitalitou. To, že je v takové kondici, je zásluha všech, kteří se nepřetržitě starají o jeho provozuschopnost, spolehlivost a bezpečnost,“uvedl šéf DPP Petr Witowski.

Dopravní podnik bude nicméně slavit o den dříve. První souprava metra totiž vyjela ze stanice Kačerov 9. května 1974 poté, co generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák slavnostně přestřihl pásku. Tehdy se osvobození Československa slavilo v tento den.

Vlak byl vypraven v 9.19 a zamířil ke stanici Florenc, která tehdy nesla název Sokolovská. První zprovozněný úsek měl devět stanic. Dnes jich má pražské metro celkem 61. Nejdelším úsekem, který na „céčku“ obsluhovaly soupravy Ečs a 81-71, byl Háje – Nádraží Holešovice (původně Kosmonautů – Fučíkova). Právě na tento úsek se ve středu už jako „retro“ vrátí.

K dokreslení atmosféry minulých dob nebudou chybět ani dobová hlášení či stejnokroje. Jízdy historickými soupravami budou zpoplatněny dle běžného tarifu. Jízdní řád (včetně původních názvů stanic) a místa a časy fotozastávek jsou uvedeny na stránkách DPP.