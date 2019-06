Teprve minulý týden pražští radní se s úsměvem chopili náčiní a zahájili geologický průzkum stavby metra D z Pankráce do Písnice. A už v pondělí schválili novou strategii rozvoje pražské sítě podpovrchové dopravy. Další linky by podle studie, kterou vypracuje magistrátní Institut plánování a rozvoje (IPR Praha), mohly být v budoucnu propojeny se železniční tratí.

Městská rada se pro tento krok rozhodla i kvůli připravovanému Metropolitnímu plánu, který by mohl v příštích několika desítkách let změnit některá místa v Praze k nepoznání. Určité lokality už brzy čeká developerský rozvoj a v souladu s územním plánováním má být rovněž studie, kam by mohlo v budoucnu jezdit metro.