Dostat se dnes například z Dejvic na Brumlovku metrem a tramvají zabere 43 minut, nebo autem 20 minut. Metro O to má stihnout za 18 minut. Trasa ze Smíchova na Pankrác nyní MHD zabere 26 minut, nebo autem 10 minut a metrem O to má být devět minut. Auto je však nyní rychlejší pouze v případě, že nejsou kolony.

„Není to nová myšlenka, přicházeli s tím dopravní inženýři už v minulých desetiletích. Prověřili jsme, zda to v Praze dává smysl,“ oznámil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Radě města chce v letos navrhnout, aby zadala studii proveditelnosti, jejíž příprava zabere tři roky, poté by se mohl zahájit povolovací proces. Potřebná povolení pro stavbu by mohlo mít město v rukou nejdříve v první polovině 30. let.

Pátá linka metra reaguje především na rozvoj hlavního města , jejíž dopravní situace s jeho růstem neustále zaostává. Za posledních dvacet let vyrostl počet osobních aut z 500 tisíc na téměř milion a ztrojnásobil se počet firem.

Reálně zde žije v Praze 1,5 milionů lidí a dalších půl milionu sem denně dojíždí, trvalé bydliště tu má přitom jen 1,3 milionu z nich. Tento vývoj má podle sociologů pokračovat i v dalších letech.

Letošní novinky v dopravě: radnice chtějí více přechodů i parkovacích míst

Pražský metropolitní plán také počítá se zastavěním některých prázdných míst v metropoli, především na brownfieldech. Metro O by vyřešeno napojení nové čtvrti na Nákladovém nádraží Žižkov, kde mají vzniknout byty pro desítky tisíc lidí. Podle dopravních modelů má metro O například mezi Smíchovem a Budějovickou převést okolo 150 tisíc cestujících denně. Se současnými linkami a metrem D vznikne osm přestupních stanic. Navázáno je také na stavbu okruhů, železnici na Kladno a P+R parkoviště. Lidé dojíždějící do Prahy autem budou vedeni k tomu, aby zaparkovali na okraji Prahy či ve Středočeském kraji a pokračovali metrem.

Jako první by se mohl stavět úsek Dejvice – Smíchov – Pankrác – Slatiny – Žižkov – Vysočany. Kruh pak uzavře spojení z Čakovic přes Ďáblice a Bohnice zpět do Dejvic.

Čeká se na jednání s opozicí

Plán už Praha sobě projednávala s TOP 09 a STAN, jmenovitě s náměstky Petrem Hlaváčkem a Petrem Hlubučkem. Nyní ji čeká jednání s opozicí. Do jednání se také zapojily městské organizace – dopravní podnik, Technická správa komunikací, Institut plánováni a rozvoje i Regionální organizátor dopravy.

Pražany trápí doprava, parkování nebo dostupnost bydlení, smart city neřeší

Předpokládaná délka trasy O je 36 km s 23 stanicemi. Celkem by tak po dokončení pražské metro měřilo 114 km a mělo 101 stanic. Pro srovnání, na počet obyvatel zhruba stejně velký Mnichov má již dnes 103 km metra a 96 stanic a také pracuje na dalším rozšíření. Pět tras vídeňského metra má 83 km a 98 stanic, přičemž jedna z existujících linek se prodlužuje a výstavba celé další se připravuje.

Příklady úspor času s linkou O

Zdroj: Ondřej Chlupáček, asistent Adama Scheinherra, náměstka primátora hlavního města Prahy pro dopravu