Metro, nebo železnice? Praha stále tápe, jak spojit letiště s centrem

/INFOGRAFIKA/ Podzemka na letiště by stála skoro 27 miliard korun. K projektu jsou ale výhrady. Ve hře stále zůstává stavba rychlodráhy.

Propojí centrum Prahy s Letištěm Václava Havla dříve železnice, nebo metro? Nebo stavba podzemní dráhy definitivně padne kvůli příliš vysokým nákladům? Napovědět měla analýza, kterou si nechalo hlavní město zpracovat od firmy Metroprojekt.

Cesta by trvala asi 25 minut

„Prodloužení metra linky A z Nemocnice Motol na letiště by stálo bezmála 27 miliard korun. Jeho stavba by i s přípravami trvala nejméně jedenáct let,“ píše se ve zveřejněné studii.

Hypotetický úsek z Motola na letiště by měřil necelých sedm kilometrů a měl by pět nových stanic: Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle, Staré letiště a Letiště Václava Havla. Pozitivem je podle analýzy Metroprojektu skutečnost, že by bylo vedení trasy v obecném souladu s platným územním plánem i zásadami územního rozvoje. Studie také zmiňuje možnost budoucího propojení „letištní“ linky metra s linkou B přes Zličín. Cesta metrem z letištního terminálu na Můstek by trvala asi 25 minut.

Starosta i expert: Metro nemá smysl

Pro vedení metropole zůstává prioritou železniční spojení s letištěm přes modernizovanou kladenskou trať a její novou odbočku, což je projekt státu s odhadovanými náklady přes 30 miliard korun a podobnou dobou dojezdu jako v případě metra (11 minut na Veleslavín, 27 minut na konečnou do centra). Z velké části by podzemní železnici měla doplnit tramvajová trať k terminálu 3, kterou město plánuje prodloužit ze současné konečné Divoká Šárka.

Modernizace trati Masarykovo nádraží - Kladno už de facto začala loňskou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu. Další etapy rekonstrukce, zejména budování tunelů mezi Výstavištěm a Veleslavínem, ale budou náročnější a jejich stavba je v nedohlednu.

„Kvůli průtahům tohoto díla musíme zajistit variantu v podobě metra,“ zdůvodňuje stavbu metra na letiště náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Koleje mají zelenou

Pravděpodobnost protažení metra na letiště se výrazně snížila po odklonění linky A k motolské nemocnici, které prosadili bývalý primátor Pavel Bém a exstarosta Prahy 6 Tomáš Chalupa (oba ODS). Město si ale tuto variantu stále ponechává v záloze. Opětovné stočení áčka na letiště považuje za nesmyslné řada politiků i dopravních expertů.

„V souvislosti s plánovaným nárůstem cestujících na letišti bych se přikláněl k maximálnímu využití existující železnice do stanice Hostivice,“ domnívá se Miroslav Svítek z Dopravní fakulty ČVUT.