Počet cestujících využívajících metro ve večerních hodinách po uvolnění protiepidemických opatření a ukončení omezení pohybu obyvatel postupně rostl. Zatímco v dubnu dopravní podnik přepravil po 20.00 denně přes 22 700 cestujících v celé síti metra, v květnu to bylo přes 34 400 pasažérů denně. Od 10. května se provoz metra prodloužil do 23.00. V týdnu poté jelo metrem po 20.00 v průměru denně přes 36 600 lidí, o měsíc později už přes 51 800.

Poslední vlakové soupravy na lince A pojedou ode dneška ze stanice Muzeum směrem ke stanici Depo Hostivař v 00.07 a ze stanice Můstek směrem do stanice Nemocnice Motol o minutu později. Na lince B budou vlakové soupravy odjíždět ze stanic Florenc na Černý Most a ze stanice Můstek na Zličín v 00.04. Vlak do stanice Háje pojede ze stanice Muzeum na lince C v 00.02 a poslední spoj ve směru Letňany bude z Florence odjíždět v 00.05.

Denní provoz povrchové dopravy se prodlouží

Na poslední spoje pražského metra budou navazovat poslední denní spoje autobusů a tramvají. V návaznosti na prodloužení provozu metra se mírně prodlouží také denní provoz povrchové MHD. Ze svých konečných budou autobusové i tramvajové noční spoje nově vyjíždět kolem 23.45, zatímco v současnosti to bylo mezi 23.00 a 23.30.

První rozjezd nočních tramvajových linek z centrálního přestupního bodu v Lazarské bude ode dneška nově v 00.15 místo 23.30. Odjezdy posledních večerních spojů příměstských autobusů a vlaků zatím zůstávají zachovány.

Pražská MHD a příměstské a regionální autobusy nyní jezdí podle prázdninového jízdního řádu, v plném provozu začnou tramvaje a soupravy metra jezdit od 28. srpna.