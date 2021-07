Ve stanicích metra na Florenci a na Palmovce najdou cestující vedle sebe dva různé způsoby zobrazení linek MHD v Praze: mapu s uliční sítí a schéma. Výhodou mapy je podle ROPIDu zobrazení Prahy v přesném měřítku a s jednotlivými ulicemi, naopak schéma nabízí detailnější zobrazení centra a zahrnuje celé území Prahy.

„Tímto nabízíme veřejnosti možnost podělit se s námi o názor, který typ je vhodnější, případně co by rádi viděli v metru, na zastávkách povrchové MHD a jaká další zlepšení by si představovali,“ napsal ROPID.

V rámci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy (JIS) připravuje graficko-designérskou soutěž na novou podobu všech informačních a navigačních prvků včetně map. Cestující se mohou vyjádřit v anketním formuláři.