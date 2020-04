Pražské metro má další úsek pokrytý vysokorychlostní mobilní sítí LTE. Operátoři ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a společností CETIN spustili testovací provoz na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna.

Telefonování v metru. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Osazování technologie pokračuje i na dalších úsecích linek A a B. V následujících týdnech by měl být pokryt jeden z nejvytíženějších úseků na trase A mezi stanicemi Můstek a Muzeum. Do konce června by se LTE síť měla rozšířit také na úseky Staroměstská – Dejvická, Florenc B – Českomoravská a Smíchovské nádraží – Anděl.