Z průzkumu vyplynulo, že bezmála polovina cestujících si v metru vždy ráda sedne, pokud je volná sedačka. Nicméně polovina cestujících není v této otázce vyhraněná, rozhoduje se až podle aktuální situace nebo délky cesty.

Co se týče preferencí sezení bokem či ve směru jízdy, dopadly výsledky obdobně, pro necelou polovinu cestujících není otáčení sedaček důležité. Zhruba třetina cestujících jednoznačně preferuje sezení ve směru jízdy, necelá pětina bokem a jen tři procenta lidí chtějí sedět proti směru.

Z typů sedaček jsou jasně nejoblíbenější právě jednosedačky, sezení na nich preferuje 63 % respondentů. Když na nich lidé sedí, polovina z nich se vždy opírá o bočnici vagónu, bez ohledu na to, jestli je sedačka už otočena nebo nikoliv. Necelých 40 % cestujících jsou v této otázce nevyhraněných a sedají si na jednosedačky podle aktuální situace. Pouze necelých 14 % respondentů si na neotočenou jednosedačku vždy sedá po nebo proti směru jízdy. I přesto, že posed na jednosedačkách bokem ke směru jízdy zabírá více místa, naprostá většina účastníků (bezmála 90 %) to tak nevnímá a nepovažuje to za omezování.

„Všímal jsem si, že významná část cestujících na nich sedí opřena o bočnici vagonu a vůbec nevyužívá opěradlo. Já tak sedám také. Anketa jasně ukázala, že takto sedí nejvíce cestujících. Proto dává smysl cestujícím vyjít vstříc,“ řekl Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku.

Raději sedět o samotě

Co se týče dvousedaček, ty preferuje cca 14 % cestujících, šestisedačky, které jsou otočeny bokem ke směru jízdy pak necelých 11 % účastníků ankety. Pouze pro 12 % cestujících není důležité, na čem sedí

Většina cestujících, necelých 60 %, preferuje polstrování, polovina chce látkový potah a necelých 10 % koženku.

Nicméně 40 % cestujících žádá plastové sedačky bez jakéhokoliv polstrování či potahu. „Pro metro D a také automatizaci linky C připravujeme na příští rok zakázku na nové, plně automatické soupravy metra. Z pohledu údržby, úklidu, vandalství a hygienického hlediska preferujeme plastové sedačky, přihlížet budeme k preferencím cestujících,“ přiblížil Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel dopravního podniku.

Konec běhání po eskalátorech

Mezi dalších deset nejčastějších návrhů na zlepšení komfortu v pražském metru se lidé vyslovili, že by si přáli do dalších stanic nové infopanely s odjezdy nejbližších souprav a obrazovky s odjezdy spojů povrchové dopravy. Podnik je proto nainstaluje už v letošním roce ve stanicích Palmovka, Háje, Budějovická, Kačerov a Nádraží Holešovice, příští rok pak na Hlavním nádraží, I. P. Pavlova, Muzeu A + C, Náměstí Republiky, Opatově a na Roztylech.

„Důležitá maličkost, která zjednoduší cestování. Snažím se, aby cesta byla bezpečná a bez zbytečného běhání po eskalátorech či schodech,“ komentuje Scheinherr. Infopanely s odjezdy povrchové dopravy se do konce roku objeví na 30 místech

Hudba a noviny ve stanicích?

Není bez zajímavosti, že v anketě téměř tři čtvrtiny respondentů buď nenavrhly žádné zlepšení, nebo lidé uvedli, že jsou se současným stavem spokojeni.

Nicméně zhruba pětina uvedla relevantní náměty, mezi ty nejčastější patřil návrh otočit úplně všechny sedačky bokem ke směru jízdy (bezmála 5 % účastníků). Druhým nejčastějším námětem byly modernější vozy a sedačky z jiného materiálu, než plastové, nebo polstrované s látkovým potahem (téměř 4 % respondentů). Zhruba 3,5 % respondentů uvedla, že jim vadí graffiti v metru a navrhuje ještě intenzivnější úklid vlaků i stanic.

Pětici nejčastějších námětů uzavírá požadavek na znovuzavedení automatického otevíraní všech dveří, jako tomu bylo během pandemie covidu-19 a více infopanelů ve stanicích o časech odjezdů nejbližších souprav metra a povrchové dopravy.

Kolem 1-2 % respondentů navrhovalo častější kontroly revizorů a/nebo policie v metru, více bezpečnostních kamer, v neposlední řadě také průchozí vagony v soupravě. V anketě se objevily i neotřelé nápady, jako například zavedení prodeje novin a časopisů přímo ve vlacích metra, automaty na jídlo ve stanicích metra, příjemná hudba ve stanicích, nebo rozprašování jemné vůně ve vlacích i stanicích metra.

„Otočit všechny stávající sedačky bokem ke směru jízdy by trvalo velmi dlouho a stálo by to vysoké náklady, které by vůbec nebyly úměrné předpokládanému zlepšení komfortu. Průchozí vagony jsou ve stávajících soupravách z technického, a zejména bezpečnostního pohledu zcela nerealizovatelné. V nových automatických vlacích, které nakoupíme pro linku D a C, s tím však počítáme,“ říká Marek Kopřiva.

Ohledně bezpečnosti dopravní podnik plánuje do konce roku dokončit výměnu původní zastaralých analogových bezpečnostních kamer za nejnovější digitální IP kamery s vyšším rozlišením. A diskutuje také navýšení počtu hlídek strážníků a policistů v metru a častější kontroly revizorů.

„Na úklid stanic metra jsme vyhlásili veřejnou zakázku, do které jsme promítli i zvýšené požadavky. Uklízíme ve stejném režimu jako během pandemie,“ uzavírá Kopřiva.