Vítězné návrhy nesou navzájem odlišný autorský rukopis a jejich výběr má odrážet i rozdílnou identitu obou stanic. Porota, složená ze zástupců města, Metroprojektu, Dopravního podniku a Národní galerie, se v případě Olbrachtovy rozhodla pro výtvarnější výzdobu, v případě Pankráce pak upřednostnila multimediální a dynamickou tvorbu. Ta má symbolizovat i genius loci „pulzující“ a rychle se měnící lokality.

„Při práci na návrhu jsem myslel na to, že je metro produktem každodennosti a všednosti. Na rozdíl třeba od galerie, kam se lidé chodí obrazně řečeno klanět umění. Čekání na soupravu naopak přináší dnes už vzácné okamžiky, kdy řada lidí nehledí do mobilu a jen tak krouží očima po prostoru. Tuto situaci jsem uchopil jako příležitost,“ popsal svůj přístup Vladimír Kokolia, který navrhl fresky na klenby přístupových tubusů. Znázorněné na nich mají být postavy cestujících z horní perspektivy a při delším pohledu z určitého úhlu bude možné obraz vnímat jako prostorový.

O generaci mladší Jakub Nepraš promítl do návrhu k přestupní stanici Pankrác vlastní zájem o evoluci, vědu a vývoj společnosti i přírody. Abstraktní obrazce připomínají pohled do nanoprostoru nebo do „prebiotické polévky“. Nad eskalátory plánuje instalovat sérii prostorových objektů, u kterých se bude s přibližováním pozorovatele měnit perspektiva.

Nasvícení instalací se změní podle denního režimu

Na jiných místech znázorní obrazce LED displeje, které budou podle Nepraše při očekávaném otevření linky D za zhruba osm let pokročilejší než ty současné a možná se obejdou bez projektorů. „Chci do zalidněného podzemí instalovat jednoduché obrazy, ve kterých si každý najde příběh sám díky bezpočtu v nich obsažených asociací,“ poznamenal Nepraš, který v návrhu počítá také se změnou nasvícení instalací podle denního režimu.

Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (Spojené síly/TOP 09) ukazují výsledky prvních dvou soutěží odlišné pohledy dvou různých generací výtvarníků. „Na jedné zastávce se můžeme těšit na ověřenou kvalitu, na té druhé na odvážnější mladistvý návrh. Jsem rád, že navazujeme na historickou tradici a že stanicím metra věnujeme odpovídající pozornost,“ uvedl Hlaváček.

Soutěže se připravovaly více než rok. V obou případech obdržela komise čtyři návrhy od předem vytipovaných špičkových výtvarníků. Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) považuje za správné, že se estetické stránce metra D přikládá takový význam.

„Vracíme se tím do dob budování prvních úseků metra, kdy byla umělecká stránka velmi důležitá. Tehdy měla být pražská podzemka výkladní skříní východního bloku. Dnes máme v tom směru celosvětovou ambici. Nejde totiž jen o nejmodernější techniku, ale i o dobré pocity cestujících,“ zdůraznil Scheinherr.

Výtvarné soutěže pro šest zbývajících stanic první fáze linky D mají podle stejného modelu následovat na podzim a v zimě.