Metro D zamíří přes Žižkov na Vysočanskou. Radní chtějí změnu územního plánu

Severní část metra D by měla definitivně vést z Náměstí míru přes Žižkov až stanice Vysočanská. A odtud možná ještě dál na sever. Pražští radní pověřili městský Institut plánování a rozvoje (IPR) úkolem, aby „uplatnil podnět na změnu územního plánu“ pro stabilizaci trasy v této oblasti. Varianta přes Žižkov má být zapracována jak do platného územního plánu, tak i do právě připravovaného „metropolitního“.

Plánovači z IPR donedávna navrhovali ukončit linku D na Náměstí Republiky s argumentem, že delší trasu přes Žižkov by nevyužívalo dost cestujících. Politici na magistrátu ale vyslyšeli hlasy orodující za delší možnost. Ty zaznívaly zejména z dotčených městských částí. A po řadě důležitých kroků, na kterých se vládnoucí koalice neshodla, je jednomyslné usnesení k metru D dokladem, že ještě funguje. Samotná stavba metra v Praze 3 a Praze 9 je ale ještě hudbou hodně vzdálené budoucnosti. Pověření radních směrem k IPR ještě musí schválit zastupitelé. Následně bude IPR zhruba rok až rok a půl připravovat příslušné změny územního plánu. Až pak bude trasa Déčka na severu jistá a město bude moct začít s výkupem pozemků. Náměstkyně primátorky pro územní plánování Petra Kolínská (Trojkoalice / Zelení) odhaduje přípravu před začátkem samotné realizace na minimálně deset let. ČTĚTE TAKÉ: Metro D: dopravce zrušil zakázky na průzkum, musí hledat geology znovu

Autor: Jan Prokeš