Schůze zastupitelů měla v tomto tématu ještě dohru na facebookových stránkách. Neúspěšný volební lídr hnutí ANO Petr Stuchlík zveřejnil příspěvek s mnoha otázkami, kde na začátku píše: „Velmi mě znepokojuje současný vývoj ohledně pražského dopravního podniku a hlavně v otázce budoucnosti linky metra D.“

Na dotaz, jaké budou celkové náklady na výstavbu čtvrté linky pražského metra, Scheinherr odpověděl při schůzi. Celková trasa D by měla stát 72 miliard korun - první úsek z Písnice na Pankrác vyjde podle aktuálních odhadů na 57 miliard korun. „Hmhm. Ještě před rokem se mluvilo o 43 miliardách (celkových nákladů),“ rýpl si do primátorova náměstka opoziční zastupitel Stuchlík.

Praha už utratila miliardu

Scheinherr odpověděl v komentáři, že Stuchlík se jako člen dopravního výboru na jednání na žádnou z otázek položených veřejně na sociální síti nezeptal a kritiku ohledně prodražení metra D odmítl: „Nemohu za to, že jste ji za vlády ANO nenechali přepočítat dle aktuálního vývoje ve stavebnictví, ale já říkám částky, tak jak skutečně jsou.“

Podle Scheinherra finální cena vzejde ze soutěže na zhotovitele. Praha už za metro D utratila miliardu korun. Peníze šly na výkupy pozemků, inženýring a přípravu projektu. Letos chce nové vedení metropole začít geologický průzkum, který vyjde na další zhruba miliardu a půl. Vzniknou při něm části tunelu, které budou později využité pro samotnou stavbu.

Dohoda s vlastníky pozemků

V tomto týdnu koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) oznámila, že se dohodla s vlastníky pozemků v oblasti plánované stanice Nádraží Krč. Majitel centra Arkády Pankrác navíc stáhl žalobu proti projektu metra D. Na výtvarnou podobu všech deseti stanic bude dohlížet známý architekt David Vávra, byť někteří politici a část veřejnosti volá po nové soutěži. Scheinherr alespoň vyjednal s firmou Metropojekt kompromis.

Metro D by mělo v první fázi jezdit v úseku metra Pankrác – Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa od Nových Dvorů až do konečné Depo Písnice.

V plánech figuruje rovněž prodloužení modré linky až do stanice Náměstí Míru, kde by byl umožněn přestup na „áčko“. Ale o stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Zároveň stále není jasné, kam povede „déčko“ - zvažuje se prodloužení na Žižkov či do Vysočan. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče, což by měla umožnit sněmovní úprava zákona.