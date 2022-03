Investorem stavby je Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), který má všechna potřebná povolení a vybral dodavatele stavby. Jako první vznikne část trasy z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. Poté bude stavba pokračovat do Depa Písnice a v budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Na přestupní stanici Pankrác C a D je počítáno s více než 120.000 cestujícími denně.

"Dnes nabylo právní moci stavební povolení pro metro D, a to pro prvních pět stanic. Získali jsme tedy to nejdůležitější stavební povolení. Je to obrovským úspěchem, řekl bych, že takové stavební povolení získává Praha jednou za deset let. Díky tomu, že už máme vybraného zhotovitele, můžeme začít se stavbou," řekl Scheinherr.

Konkrétní datum, kdy se začne stavět, ještě není stanoveno. Podle Scheinherra se tak ale určitě stane nejpozději v druhé polovině dubna. Nyní je třeba ještě připravit například staveniště nebo vyřídit takzvaná dopravně-inženýrská opatření, tedy například uzavírky.

Geologický průzkum

DPP letos v lednu dokončil geologický průzkum, který na Pankráci prováděl na čtyřech místech. Na dvou skončil v srpnu 2020 a na zbylých dvou letos. Všechny stavby vytvořené při průzkumu budou v budoucnu využity. Nyní je tak například vyhloubena část, která bude sloužit jako přestup mezi linkami C a D. Náklady na průzkum byly zhruba 1,82 miliardy korun.

Příprava stavby se potýkala s řadou problémů. Město se muselo dohodnout s vlastníky pozemků podél plánované trasy. Sdružení Pankrácká společnost podalo proti stavbě několik stížností, mimo jiné obvinilo magistrát ze systémové podjatosti, což ministerstvo dopravy následně zamítlo. Od stejných stěžovatelů řešilo i stížnost proti vydání stavebního povolení. Antimonopolní úřad se zabýval také stížností na tendr, ve kterém DPP vybíral zhotovitele stavby. Také tato stížnost byla zamítnuta.

Pro letošní rok vyčlenilo hlavní město v rozpočtu na stavbu metra více než čtyři miliardy korun. Podle dřívějších vyjádření představitelů Prahy bude magistrát stavbu platit jak ze svého rozpočtu, tak o financování prostřednictvím úvěru město jedná s Evropskou investiční bankou (EIB). Zároveň bude apelovat na vládu, aby se stavbou pomohla.