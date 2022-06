EIB má za úkol podporovat významné rozvojové projekty v zemích Evropské unie. "Nastavení úvěru umožní rozložit náklady v čase a neomezit ostatní investiční aktivity a údržbu města, tak jako se to historicky stalo například u výstavby tunelu Blanka," uvedl již dříve náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Dodal, že tento týden úvěr schválila správní rada EIB.

Město odsouhlasilo úvěrový rámec, nikoliv detaily čerpání peněz. "O definitivní podobě, včetně dokumentace, budeme ještě hlasovat," řekl Vyhnánek. Dříve řekl, že výhodou půjčky je flexibilita a bude záležet na konkrétní finanční situaci města a rychlosti výstavby metra. Praha se podle Vyhnánka bude moci rozhodnout, jak rychle bude úvěr čerpat nebo na jak dlouho si určí odklad splátek.

Nejnovější úsek pražského metra, prodloužení trasy A z Dejvické do Motola, se začal stavět po letech příprav v květnu 2010 a ražbu tunelů pak stavbaři zahájili na jaře 2011. Cestujícím se spojení otevřelo v dubnu 2015. Stavba stála zhruba 20 miliard korun. Praha si i na ni půjčila od EIB a část nákladů pokryly také evropské dotace. Předtím město ve dvou etapách stavělo prodloužení trasy C ze stanice Nádraží Holešovice nejprve na Ládví a později až do Letňan. První úsek byl otevřen v červnu 2004 a vyšel na téměř devět miliard Kč. Z toho čtyři miliardy Kč byly z úvěru od EIB a přes 660 milionů Kč z dluhopisů. Druhý úsek byl zprovozněn v květnu 2008 a vyšel na 15,5 miliardy Kč. Také v tomto případě město využilo více než dvoumiliardový úvěr od EIB.

Praha také poskytne ručení svojí akciové společnosti Pražská plynárenská (PPAS) na bankovní úvěry do výše čtyř miliard korun, určené na nákup plynu do zásobníku pro následující topnou sezonu. Již koncem dubna zastupitelstvo schválilo, že město plynárnám přímo půjčí dvě miliardy korun na stejný účel. Důvodem je prudký růst cen plynu v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, když plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425 000 odběrných míst. Radní Jan Chabr (TOP 09) uvedl, že firma si polovinu peněz půjčí od ČSOB a polovinu od České spořitelny s tím, že bude moci čerpat peníze i v eurech s výhodnějším úrokem. Zároveň PPAS zaplatí hlavnímu městu poplatek za ručení 52 milionů korun.

Firma od června zvýšila ceny plynu v průměru o 39 procent pro domácnosti, které využívají ceník Standard, popřípadě produkty na něj navázané. Zákazníků s fixovanými cenami se tak zdražení zatím nedotklo. Již před tím společnost od dubna zvedla stejným způsobem ceny v průměru o 15,7 procenta.

Kvůli extrémnímu růstu cen energií na velkoobchodních trzích skončila v Česku od loňského podzimu zhruba dvacítka dodavatelů. Největší z nich, skupina Bohemia Energy, ukončila činnost v polovině října 2021. Měla asi 900 000 zákazníků. Situaci dále zhoršila válka na Ukrajině.

Na úrovni EU se už řadu týdnů diskutuje o přerušení dodávek ruské ropy a plynu, na němž je však řada evropských zemí včetně ČR do značné míry závislá. Evropská unie minulý týden definitivně schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Česko, Slovensko a Maďarsko si z embarga vyjednaly výjimky.