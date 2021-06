Informaci sdělil ČTK v pondělí primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě). Podnět o podjatosti řeší ministerstvo od loňska a na magistrátu jej podal spolek Pankrácká společnost, která mimo jiné nesouhlasí se stanicí Olbrachtova. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnici.

„Důležité je, aby ministerstvo rozhodlo co nejrychleji, nejlépe do konce června. Pak to neohrozí harmonogram stavby metra. Když to bude déle, tak může být zahájení stavby odloženo v řádu měsíců, klidně až na příští rok. My to bohužel neovlivníme, vše to jde mimo nás a točí se to na státní správě,“ řekl Scheinherr.

Magistrát předal ministerstvu dokumenty o údajné podjatosti loni v květnu. Odbor drážní a vodní dopravy ministerstva námitku o podjatosti v září zamítlo. Společnost se však odvolala a následně rozkladová komise Havlíčkova ministerstva zamítnutí z loňského září zrušila. Nyní bude celou záležitost řešit úřad znovu.

Vyřešit podjatost je zásadní věc

„Vyřešit podjatost je zcela zásadní věc a může se to klidně vrátit do doby, kdy jsme podávali žádost o stavební povolení,“ řekl na pondělním jednání magistrátního finančního výboru Jiří Hrnčíř z dopravního podniku hlavního města (DPP). O stavební povolení chtěl podnik údajně zažádat letos v červnu.

Vedení hlavního města v minulém týdnu souhlasilo se zahájením stavby prvního úseku trasy metra D z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. DPP dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je DPP.