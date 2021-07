Metro D je o krok blíže k realizaci. Pražský dopravní podnik (DPP) uzavřel smlouvu s vítězem tendru na stavbu první části nové podzemní dráhy, doposud mu v tom bránilo předběžné opatření vydané loni v červenci Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na základě návrhu firmy Eurovia CS.

Jediná velká stavba současné magistrátní koalice ovšem vyhráno ještě zdaleka nemá. „Na našem dalším postupu se nic nemění, bylo-li opětovně vydáno usnesení ministerstva dopravy o zamítnutí námitek podjatosti, podáme opětovně rozklady,“ oznámila Marie Jelínková (za Piráty a nezávislé), zastupitelka Prahy 4, která si pro svůj boj s magistrátem založila spolek Pankrácká společnost.

Podle Jelínkové je totiž Praha hotové město, ve kterém již není zapotřebí stavět. Trnem v oku jí je plánovaná stanice Olbrachtova. Nejvíce jí vadí, že bude muset být vykácena více než stovka stromů před bytovkou ze 70. let u křižovatky ulic Jeremenkova a Na Strži.

„Tu zeleň si tu lidé sami sázeli, když se sem nastěhovali, vše se teď má vykácet, nezbude tu nic. Podle plánů by tu do roku 2033 měla být obrovská těžební jáma, lidé budou mít staveniště metr od fasády domu. Přijdou i o možnost parkování,“ stěžuje si Jelínková.

Praha přišla až o čtyři miliardy

Podle primátorova náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) bude stavba probíhat podobně jako při výstavbě stanice metra A Bořislavka, kdy bylo staveniště přímo mezi domy. „Aktuálně měníme projekt tak, že zařízení staveniště bude o dvě třetiny menší a bude se tak kácet jen 33 stromů ze sta," říká Scheinherr s tím, že na přínos městské dopravy je zapotřebí nahlížet komplexně.

Plocha je podle něj dlouhodobě rezervována pro výstavbu a protože se dlouhé desítky let metro nestavělo, stromy v mezičase vyrostly.

O stavební povolení pro první úsek stavby metra D Praha zažádala již v červnu 2016 a nebýt námitek Jelínkové, mohl jej mít dopravní podnik již dávno v rukou. „Kvůli zastavení stavebního řízení jen na inflaci přišla Praha o dvě až čtyři miliardy korun," vypočítává Scheinherr.

„Na základě plné pomoci jsme za spolek podávali námitky do všech stavebních řízení,“ přiznává Jelínková. Daňová poradkyně developerských firem bydlí o pár ulic dál v Hudečkově ulici, svůj druhý byt má v Dolních Břežanech a do centra by se díky metru D dostala za pár minut. „Obsloužení mých osobních potřeb bych měla díky stanici Písnice přímo dokonalé, ušetřila bych spoustu času,“ přeje si Jelínková. Přesto stavbu dlouhodobě blokuje.

Podle Jelínkové stanice Olbrachtova není potřeba, jelikož se do kilometrové vzdálenosti nacházejí stanice linky C Pankrác a Budějovická, kam se podle ní dá dojít pěšky. Olbrachtova se ovšem stane významným přestupem pro tramvaje, které mají v budoucnu jezdit Jeremenkovou ulicí přes Dvoreckého most na Smíchov. „Nevytvoření tohoto přestupního uzlu by bylo nesmyslné vůči cestujícím, kteří z metra D budou přestupovat na cesty směr Brumlovka – Spořilov i směr Podolí – Smíchov,“ říká Scheinherr.

Vyloučení ze strany?

Pankrácká společnost je ochotna ustoupit, pokud se vestibul přeprojektuje pouze na pozemek magistrátu v místě před prodejnou Auto Strž, což bylo i v původních plánech před rokem 2013. „V tom případě bychom stáhli všechny své námitky,“ slibuje Jelínková.

Ale to je podle Scheinherra nemožné. „Tyto pozemky nejsou svou polohou vůči komunikacím ani velikostí vhodné a orientace takového vestibulu by byly výrazně horší především pro přestupující, přestup by byl minimálně o 200 metrů delší, což jsou při chůzi zhruba čtyři minuty navíc,“ vysvětluje Scheinherr.

„Až se postaví masivní bytová zástavba na Smíchově a Dvoreckého most, přivede to lidi za prací do oblasti Pankráce, místním lidem to ale nic dobrého nepřinese,“ myslí si Jelínková.

Není bez zajímavosti, že zastupitelce se nepodařilo získat podporu svého politického klubu, ani opozice. Ke své osobní aktivitě mandát v zastupitelstvu nevyužívá.

Podle zastupitele Jana Hory (Piráti) bude Jelínková kvůli porušení programu z klubu v Praze 4 vyloučena, tento bod navrhne na příštím jednání zastupitelského klubu.

„Opakovaně jsme ji upozorňovali, že náš program porušuje," řekl Hora. Tvrzení o tom, že by stavbu jakkoli zdržovali Piráti Hora odmítá. „Proti metru D se osobně staví pouze jedna jediná nezávislá zastupitelka, která není a nebyla členkou Pirátů. Do voleb jsme šli s programem, ve kterém klademe důraz na stavbu metra D, jako klíčové dopravní stavby pro městskou část i celé město,“ uvedl zastupitel.

„Ochota cokoliv riskovat je v politické sféře nesmírně nízká. Jestli mě vyloučí ze strany, je mi upřímně jedno. Nešla jsem do komunální politiky kvůli kariéře,“ říká zastupitelka, která na radnici v Praze 4 v minulém funkčním období seděla za klub Zelených.

Výstavbu metra D v trase Pankrác – Nové Dvory posvětili pražští zastupitelé na svém posledním zasedání. Na projekt za 52 miliard korun chtějí sehnat peníze do konce roku z evropských fondů, od bank i od státu. Dopravní podnik dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan.