Pro zahájení geologického průzkumu na trasu metra D v tajném hlasování bylo šest radních, tři se zdrželi a jeden hlas neodevzdal. Jan Chabr (TOP 09) se jednání vůbec nezúčastnil. Za tato čísla si nemůže veřejnost dosadit konkrétní jména. Pro tajnou volbu totiž předtím zvedl ruku primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jeho náměstek Petr Hlaváček (TOP 09) a čtyři radní za Prahu sobě (Adam Scheinherr - doprava, Pavel Vyhnánek - finance, Hana Třeštíková - kultura, Milena Johnová - zdravotnictví a sociální věci).

Proti se naopak vyjádřila Hana Kordová Marvanová (STAN) a Vít Šimral (Piráti). Zdržel se Petr Hlubuček (STAN) a Pirát Adam Zábranský. „Důvody pro tajnou volbu nevidím a neuznávám. Překvapilo mě, že pro tajné hlasování byl pan primátor,“ citovaly bývalou poslankyni Novinky. Kordová Marvanová pak pro Blesk.cz dodala, že v minulém období za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) byla kritizována koaliční jednání v kuchyňce. Ale k tajnému hlasování městské rady podle ní ještě nedošlo. „Je to precedens, který se nesmí opakovat. Odmítám tajné hlasování, nota bene o miliardových investicích,“ dodala.

Kazát vodu a neustále pít víno

Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO a opoziční zastupitel, byl na magistrátu přítomen a později na facebookovou stránku napsal: „Koalice, která postavila svou politiku na zdůrazňování transparentnosti, hlasuje v radě města tajně. Proti tomu je jednání v kuchyňce jen nevinnou zábavou.“ Šéfka zastupitelů ODS Alexandra Udženija, která přišla na schůzi radních rovněž, také přidala kritiku na sociální síti: „Kázat vodu a neustále pít víno - tomu se říká hra na transparentnost!“ Podle opoziční političky provází koalici od začátku neshody a strach z rohodnutí.

Právě obava, že by radní v budoucnu mohli dopadnout jako jejich předchůdci v čele s Bohuslavem Svobodou (ODS) a Tomášem Hudečkem (tehdy TOP 09) v kauze Opencard, vedla podle Novinek k rozhodnutí o tajném hlasování. Policie by tak nemohla v případě kriminalizace politického jednání jako v případě prodloužení smluv s poskytovatelem služeb karty, kterou později nahradila Lítačka. Nedokázala by totiž identifikovat, jak kdo pro zahájení stavby metra D hlasoval.

Ve volbách občané také hlasují tajně

„Panuje všeobecná shoda, že město tuto dopravní stavbu jednoznačně potřebuje, ale přesto jsme chtěli dát všem radním možnost vyjádřit se, aniž by museli brát jakýkoliv ohled na politické mantinely uskupení, jejichž jsou členy,“ řekl médiím primátorův náměstek Scheinherr.

Na facebookové stránce jeho uskupení Praha sobě se ještě objevil komentář od oficiálního profilu koaličního subjektu v reakci na dotaz fanouška: „Není na tom nic senzačního, zákon takový postup umožňuje a neříká, že je potřeba postup zdůvodnit. Ve volbách také jako občané hlasujeme tajně a mohli byste tvrdit, že se za svou volbu nemáte stydět.“

Koalice každopádně zůstává alespoň navenek pevná. Ani Jiří Pospíšil, volební lídr Spojených sil pro Prahu a europoslanec, nechtěl vyvoval další spor, ačkoliv ani jemu se tajné hlasování o investici ve výši desítek miliard nelíbilo. Možná se toto téma otevře i na čtvrtečním jednání zastupitelstva.