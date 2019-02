Čtyři sta milionů je vyčleněných na odkládaný geologický průzkum k metru D, který by měl letos konečně začít. Připravených je i několik stovek milionů na přípravu dostavby obou okruhů včetně peněz na výkupy pozemků. „Jakmile se stavby dostanou do dalších fází, na jejich financování připravíme další desítky miliard – z běžného rozpočtu, odpovědným zadlužením a také spoluprací s partnery,“ nastínil budoucí vyhlídky velkých projektů primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Náměstek odpovědný za oblast financí očekává spolupráci s firmami i státem. „S komerčními subjekty budeme vyjednávat férové podmínky například u metra D, u dalších velkých městských staveb, které využívají nejen Pražané, pak očekáváme spolufinancování ze strany státu,“ upřesnil Vyhnánek.

Upravený rozpočet metropole převádí oproti verzi schválené koncem loňského roku do investic z oblasti běžných výdajů 1,2 miliardy. Vyhnánek našel tyto „neefektivní výdaje“ v řadě oblastí. Největší díl škrtl v rezervách Dopravního podniku hlavního města Prahy, 90 milionů pak v provozu magistrátních úřadů. „Běžné výdaje v posledních letech výrazně narostly. Projít kompletní výdaje a najít místa, kudy peníze Pražanů zbytečně unikají, je výzva na několik let,“ dodal Vyhnánek.

Navýšení investic s akcentem na významné dopravní projekty ocenil předseda pražské ODS a opoziční zastupitel Tomáš Portlík. „V položkovém rozpočtu postrádám jednotlivosti, jako například Vysočanskou radiálu. Celkově jsem ale rád, že se zbrzdil trend bobtnajících běžných výdajů a Praha má šanci přiblížit se v investicích k době před deseti roky, kdy kapitálové výdaje dosáhly zhruba 18 miliard,“ uvedl Portlík s připomínkou, že investiční plán není nikdy splnitelný ze sta procent.

Parkoviště P+R i nové sanitky

Právě Portlík předložil k loňskému návrhu rozpočtu protinávrh, kterým se koalice částečně inspirovala při následné úpravě. „Je to podle mě příklad dobré spolupráce s opozicí. A je to důkaz, že netorpédujeme vše, co navrhnou,“ zdůraznil šéf klubu zastupitelů Praha sobě Jan Čižinský. Politici z hnutí ANO si však stěžují, že s nimi nikdo nic nekonzultoval. Volební lídr Petr Stuchlík dodal, že škrty v dopravním podniku povedou ke snížení komfortu cestujících v městské hromadné dopravě.

Vedle největších infrastrukturních projektů chce letos město vynaložit také třeba necelých 200 milionů na přípravu a budování P+R parkovišť. Radní právě odsouhlasili projekt jednoho nadzemního a jednoho podzemního parkoviště na Zličíně. Dvanáct stovek parkovacích míst by tam mělo vzniknout do šesti let, náklady na výstavbu se očekávají kolem půldruhé miliardy korun.

Desítky milionů letos Praha investuje do oprav tramvajových tratí. Začátkem března například začne odložená rekonstrukce na Vinohradské ulici. Sto milionů má pak jít na obnovu Pražské tržnice v Holešovicích a za necelých padesát milionů město dokoupí nové sanitky.