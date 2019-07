Vedení Prahy se předběžně dohodlo s majiteli pozemků v okolí nemocnice v Krči na jejich využití a pronájmu. Dohoda obsahuje stažení žaloby proti územnímu rozhodnutí na trasu metra D, které vlastníci napadli. Finální dohodu mají majitelé pozemků podepsat s vedením města ve středu. Jde o poslední žalobu na trasu metra D. Dohodu v pondělní schválili pražští radní.

„Majitelé pozemků v okolí nemocnice Krč ve středu dají podpisem zelenou stažení žaloby na územní rozhodnutí a budeme zase o krok blíže hladkému plánování stavby metra D, v tomto případě nové stanice Nemocnice Krč,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Vyhnuli se soudům

Podle něj jde nakonec o kompromis. Dohoda, kterou na pondělní schůzi radní schválili, počítá s platbou od města ve výši zhruba deseti milionů korun ročně na základě nájemní smlouvy a současně nastavením podmínek vlastníkům pro jejich developerské plány na pozemcích kolem nemocnice. Počítají hlavně s byty a kancelářemi.

V dohodě se město zavazuje ke zrušení stavebních uzávěr v tomto území. Současně Dopravní podnik hlavního města Prahy jako investor zruší plánované náměstí. Nájemní smlouva má platit do roku 2038, do té doby by mělo být metro D dávno postavené. Smlouva je se šesti fyzickými osobami, které mají na pozemcích připravený projekt Nová Krč.

Město mohlo čekat na to, jak dopadne soud, reálně by však ztratilo i několik let příprav, mohlo by navíc dojít ke zrušení celého územního rozhodnutí. Pozemky pro metro D jsou dlouhodobě jedním z největších problémů, které jsou spojeny s přípravou největší dopravní stavby v Praze. Už v březnu schválili radní dohodu s majiteli pozemků v okolí stanice Nádraží Krč. Městu se podařilo uzavřít dohodu s majiteli pozemků i bez společného podniku pražského dopravce se společností Penta, který chystalo minulé vedení.