Metrem D přes Žižkov do Vysočan? Magistrátní výbor souhlasí

/VIDEO/ Magistrátní výbor pro dopravu včera podpořil plán na vedení metra D z Náměstí Míru přes Žižkov až do Vysočan. Aktuální návrh Metropolitního plánu však s takovouto variantou nepočítá. Usnesení výboru je navíc pouze doporučující. Konečné slovo budou mít zastupitelé.

„Tu věc nelze odložit, protože se může stát, že budeme mít Metropolitní plán, který s metrem D na Žižkov a do Vysočan vůbec nepočítá," řekl předseda výboru Matěj Stropnický. Nový Metropolitní plán má platit od roku 2023. Návrhem se nyní zabývají úředníci.

Souhlasí i obě městské části

S vedením trasy metra přes Žižkov do Vysočan vyjádřily souhlas městské části Praha 3 a 9. Devátá městská část počítá, že se počet jejich obyvatel může zdvojnásobit ze současných 56 tisíc. Městská část má totiž na svém území řadu brownfieldů, na nichž se má stavět. Podle radního Prahy 9 Tomáše Holečka by trasa metra měla skončit na Proseku, kde by se spojila s linkou C.

Podobnou situaci mají i na Praze 3. I zde je množství brownfieldů, kde má vzniknout řada nových bytů. „Jsem ráda, že výbor vyhověl našim připomínkám. Žižkov je čtvrtí s obrovským potenciálem pro rozvoj celé Prahy. Přítomnost metra je pro tento rozvoj zcela zásadní. Doufám, že současná magistrátní koalice bude závěry výboru pro dopravu respektovat a Žižkov se tak metra skutečně dočká,“ řekla zástupkyně starostky Prahy 3 Lucie Vítkovská.

První etapa povede z Depo Písnice na Pankrác

„Je to velké vítězství pro Žižkov, ale i celou Prahu. Jako ODS budeme i dál dělat vše pro to, aby metro směřovalo na Žižkov,“ řekl Alexander Bellu místostarosta Prahy 3 a zastupitel hl. města.

Trasu metra vedoucí přes Žižkov podporuje i starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. „S argumentem, že metrem v této oblasti jezdilo málo lidí, nesouhlasím. Navíc by se v budoucnu mohly do oblasti bývalého nákladového nádraží na Žižkově sestěhovat agendy magistrátu a metro by bylo ideálním způsobem, jak se sem rychle a pohodlně dostat,“ řekla. První etapou, která by se měla stavět, bude část z Depo Písnice na Pankrác. Metro D má v budoucnu spojit centrum metropole s Jižní částí. Náklady se odhadují asi na 50 miliard.