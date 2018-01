Metnar: Komárka jsem mlčenlivosti nezbavil. Může se obrátit na policii

Lubomír Metnar Deníku řekl, že nehodlá hrát roli jazýčku na vahách v kauze, o níž nemá informace. Navíc žádost členů mandátového a imunitního výboru o zbavení mlčenlivosti byla podle něj nekonkrétní.

Mandátový a imunitní výbor se na vás minulý čtvrtek obrátil s žádostí o zbavení mlčenlivosti bývalého detektiva Jiřího Komárka. Jak jste rozhodl?

Poměrně dlouho jsem se tím zabýval a rozhodl jsem až dnes po zralé úvaze. Žádost nebyla konkrétní co do obsahu a rozsahu zbavení mlčenlivosti. Na základě informací, které mám k dispozici, jsem pana Komárka mlčenlivosti nezbavil.

Položil jste si otázku, jak by mohl Jiří Komárek, který nemá s vyšetřováním Čapího hnízda nic společného, vnést světlo do rozhodování poslanců?

Samozřejmě, ale na ni nemám odpověď, ba ani jsem ji nežádal. Nevím, jakými informacemi pan Komárek disponuje. Pokud má nějaké zásadní podněty, které zakládají podezření ze spáchání trestného činu, může se obrátit na policii či státního zástupce. Dotyčné orgány pak musejí zaujmout adekvátní stanovisko.

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová v tisku uvedla, že Jiří Komárek do spisu neměl přístup, takže nemůže vědět, jestli, co a komu advokát David Michal ohledně detektiva Pavla Nevtípila říkal. Zeptal jste se jí na podrobnosti?

Paní vrchní státní zástupkyni Bradáčovou jsem požádal o stanovisko, ale nedostal jsem na svůj dotaz konkrétní odpověď.

Připouštíte, že kauza Čapí hnízdo má politický podtext?

Tuto otázku bych nechal bez komentáře.

Místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru Taťána Malá z ANO uvedla, že Komárek mluvil o vztahu policejního vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila s mafií. Opakuje vlastně to, co říká Andrej Babiš, tedy že někteří lidé se ho snaží odstranit z politiky. Kdyby se to propojení prokázalo, jak byste s tím jako ministr vnitra naložil?

Šlo by o bezprecedentní zásah do policie, kterým bych se musel zabývat. Pakliže by taková situace nastala, nabourala by moji veškerou důvěru v apolitické právní posouzení v dané věci.

Uvědomujete si, že by to mohlo rozpoutat další díl války policistů?

V hloubi duše si přeji, aby k tomu nedošlo. Zatím jsem přesvědčen, že těchto parametrů to nedosáhne. Za současné situace ale nemohu vyloučit vůbec nic.

Nejste poslanec, takže na vás břímě hlasování neleží. Ale jako bývalého kriminalisty se vás ptám, za by podezření z dotačního podvodu a krácení finančních prostředků EU mělo spadat po ochranný deštník imunity? Neměly by o vině rozhodovat policie, státní zastupitelství, eventuálně soud?

Nejsem poslanec, necítím se být politikem, ale vzhledem k minulosti se považuji za loajálního úředníka tohoto státu, který respektuje právní řád. Ctím presumpci neviny. Zároveň je pro mě nepřekročitelnou podmínkou, že aplikace práva musí být stejná na všechny občany, kteří jsou si před zákonem rovni. Pokud ale neznám detaily spisu, velmi těžko se mi na tuto věc reaguje. Nechám to na kompetentním výboru a svobodném rozhodnutí sněmovny.

Nezaujal jste negativní postoj proto, aby vás politická opozice neobvinila, že zbavením mlčenlivost Jiřího Komárka jste vyšel vstříc Andreji Babišovi?

Vůbec ne. Pokud mě z toho někdo podezírá, tak mu odpovím, že moje účast ve vládě nebyla a není ničím podmíněná. Jsem nestranný a jediné, čím se řídím, je zákon a právní řád.

Mohl byste sedět ve vládě pod premiérem, který díky hlasům poslanců ANO, SPD a KSČM získal imunitu, a jen díky tomu může vládnout? I jako kriminalista jste přece chtěl, aby vaše kauzy byly dotaženy do konce, ne?

Když to takto stavíte, jistý rozpor cítím. Teď je ale celá věc ve fázi trestního řízení, kdy je stále na stole presumpce neviny. Mandátový výboru nevydal doporučení, sněmovna nerozhodla, takže ještě nejsem konfrontován s dalším posunem v této věci. Proto nechci sdělovat názor, který nemůže být hotový. Budu se s tím muset poprat a popřemýšlet, jaké stanovisko k tomu zaujmu.