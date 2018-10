Městský přívoz nahradí Vyšehrad. Mezi Výtoní a Smíchovem bude jezdit Šemík

/FOTOGALERIE/ Kdo si zvykl pozorovat z vltavské hladiny krásnou katedrálu na Vyšehradě a jezdit mezi smíchovskou náplavkou a Výtoní přívozem, nemusí smutnit. I když firma Ropid zajišťující městskou hromadnou dopravu v Praze ukončila provoz linky P5, soukromá společnost Pražské Benátky hned od pondělí nasadila přívoz Vyšehrad.

Vyšehrad jezdí na trase Císařská louka - Výtoň - Náplavka Smíchov. Majiteli firmy a převozníkovi Zdeňku Bergmanovi bylo líto, že by pod pověstmi opředenou skálou skončil lodní provoz, když o něj lidé projevují zájem. Ovšem Bergmanův přívoz není zahrnut do Pražské integrované dopravy (PID), takže si cestující musí koupit jízdenku přímo na palubě - dospělý od 15 let zaplatí 30 korun, děti a senioři nad 70 let mají desetikorunovou slevu. „Platba pouze v hotovosti. Částku vyšší jak 200 Kč není převozník povinen přijmout. Děkujeme za pochopení,“ píší oficiální stránky Pražských Benátek.

Soukromý přívoz bude k dispozici každý den až do dubna příštího roku, kdy se vrátí linka P5, kde platí tarify PID. Městská firma se rozhodla obnovit sezonní provoz, protože se podařilo zpřístupnit lávku pro pěší na železničním mostě. V zimě navíc nebývají pražské náplavky tak vytížené a na Císařské louce se nekoná tolik akcí. Celoroční pendlování mezi vltavskými břehy navíc něco stojí, takže na případnou změnu strategie by musel magistrát uvolnit peníze.

Pražské Benátky hodlají na dané trase během několik dní nasadit plavidlo s názvem Šemík. Bájný kůň podle Starých pověstí českých zachránil svého pána Horymíra před smrtí skokem ze skály u Vyšehradu. Zraněním podlehl až po návratu do Neumětel, kde dodnes stojí jeho hrobka. Na Šemíkovu počest teď bude Pražany vozit stejnojmenný přívoz.