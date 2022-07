„Prověřované firmy mají celou řadu zakázek i u ministerstev, vládních agentur a samostatných pražských městských částí, těm všem bych proto doporučil provést obdobné hloubkové audity. Zakázky mohou být i zcela legitimní a pocházet z otevřených soutěží, ale chceme vše pro jistotu prověřit,” vysvětlil pohnutky k zadání kontrol primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Příspěvkové organizace by měly výsledky provedených auditů předat prostřednictvím věcně příslušného odboru řediteli magistrátu.

Boj o primátorské křeslo: Lídrem pražské kandidátky ANO bude Patrik Nacher

Radiožurnál na začátku týdne z registru smluv zjistil, že firmy spojené s obviněnými aktéry kauzy Dozimetr získaly od DPP za poslední dva roky zakázky za nejméně 114 milionů korun. Policie v červnu obvinila z účasti v organizované zločinecké skupině 13 lidí. Jsou mezi nimi podnikatelé, manažeři DPP i politik. Hlavou skupiny měl být lobbista Michal Redl a jeho spojkou na magistrátu bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN/Spojené síly pro Prahu), který také zůstává ve vazbě.

Zjištění o zakázkách se týká období od prokazatelného začátku existence sítě, kterou kriminalisté dlouhodobě sledovali hlavně prostřednictvím odposlechů.

Spojení s kauzou Dozimetr

Z podnětu zastupitelů prověří magistrát kromě příspěvkových organizací také všechny zakázky, které za posledních 12 let získaly subjekty spojené s obviněnými muži. Podle registru smluv převedl tímto směrem DPP od května 2020 největší sumu společnosti Uniprog, jejímž ředitelem a menšinovým vlastníkem je Maroš Jančovič. Uniprog inkasoval za toto období přibližně 102 miliony korun a v předchozích letech pak další téměř půl miliardy.

DPP má do srpna projít samostatným auditem. Ostatní městské akciovky zatím mají provedení vnitřních kontrol hospodaření jen doporučeno.

Radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN/Spojené síly) opakovaně upozorňuje, že nad fungováním městských obchodních společností má vedení metropole nedostatečný dohled. Audity by tak podle ní měly vést nejen k případnému odhalení trestných činů a potrestání viníků, ale i k nápravě do budoucna. (Marvanová už před vypuknutím kauzy Dozimetr převlékla stranický dres. V podzimních komunálních volbách kandiduje do pražského zastupitelstva za TOP 09 v rámci koalice Spolu.)

Piráti chtějí, aby Pospíšil rezignoval. Vadí jim jeho spojení s kauzou Dozimetr

Radní pro transparentnost a představitel Pirátů v dosluhující koalici Adam Zábranský naproti tomu tvrdí, že jeho garnitura udělala pro pročištění městských firem dost. „Po celé volební období jsme prosazovali protikorupční opatření a několik významných se nám jich podařilo uvést v život. Spustili jsme aplikaci CityVizor, kde lze až na úroveň jednotlivých faktur dohledat, jak město hospodaří. Zakázky soutěžíme otevřeným způsobem už od 500 tisíc korun, což je výrazně níže, než ukládá zákon. Spustili jsme také internetovou aplikaci na kontrolu veřejných zakázek Prahy a více než 250 příspěvkových organizací města,” připomněl Zábranský.

Příspěvkovými organizacemi Prahy jsou například zoo nebo galerie hlavního města. Příkladem obchodních společností ve vlastnictví metropole jsou vedle DPP třeba Pražská strojírna či Pražské služby.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.