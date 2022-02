Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija oznámila, že o akci nevěděla. „Je to nehorázné. Vůbec o tom nevím, což bych jako starostka vědět měla, když se má uzavřít jedna z dopravních tepen. Je vidět, jak koordinace s magistrátem nefunguje. Ta nekomunikace je z jejich strany arogance. Nedovedu si představit, v jakém režimu to bude fungovat,“ vyjádřila se Udženija.

Radní Jan Korseska (ODS), který má v Praze 2 dopravu na starosti, se za její výrok omluvil s tím, že se akce plánovala dlouho dopředu. „Chtěl bych napravit něco, co vzniklo informačním šumem. Městská část od začátku o plánování akce věděla, je to dokonce nápad městské části, respektive můj s panem vedoucím odboru dopravy. Pan náměstek byl v tisku osočen a cítím to jako jeho křivdu. Rekonstrukci vítáme,“ řekl Korseska.

Zajímavou strategii zvolila i Praha 3 v souvislosti s rozkopanou ulicí Jana Želivského, kde se opravuje plynovod. Místostarosta Ondřej Rut (Zelení) kritizoval koordinaci prací, ukázalo se však, že nechodil na jednání.

„Technická správa komunikací nám na žádost o plán koordinace dopravních omezení poskytla pouze soupis svých vlastních stavebních akcí. Akce vlastníků plynovodů, vodovodů a kanalizací a dalších sítí město nezkoordinovala. Praha 3 se o jednotlivých uzavírkách dozvídá těsně před jejich spuštěním, postupně a bez jednotné koordinace,“ tvrdil Rut na konci ledna.

Místostarosta bez omluvy nepřišel na jednání

Magistrát ale svolal už loni v létě tři koordinační jednání. „Byl na nich přítomen i zástupce odboru dopravy Prahy 3. Na jednání loni v září byl zván i místostarosta Rut, ale bez omluvy nepřišel. Další jednání se uskutečnilo v prosinci a lednu. Dva dny před zahájením rekonstrukce plynovodu mi Rut oznámil, že s tím nesouhlasí. Chtěli se tím vzdát zodpovědnosti za stavbu,“ řekl Scheinherr. Proto svolal na další den nové jednání, kde si zopakovali usnesení z loňského léta, že oprava je nevyhnutelná a je potřeba ji provést v únoru, kdy je dopravní zátěž nejnižší.

Politickou šarádu přineslo také únorové zastupitelstvo Prahy 8. Zastupitelé si uvědomili, že žádají magistrát o 12milionovou dotaci na cyklostezku, která bude navazovat na štvanickou lávku Holka, kterou magistrát aktuálně staví.

Kolem desáté hodiny večer zastupitel Václav Stránský (8 žije) připomněl, že loni v září zastupitelé schválili usnesení, které by mohlo být v rozporu s touto dotací.

„Usnesli jsme se, že vyzýváme náměstka pro dopravu, Adama Sheinherra z Prahy sobě, aby zanechal veškerých kroků v dopravě, které pod různými záminkami, jako je zvyšování bezpečnosti nebo rozvoj cyklodopravy v reálu jen komplikují dopravu na území Prahy 8,“ citoval Stránský usnesení. A navrhl jej revokovat.

„Kdybychom zůstali zaklínění tímto usnesením, zůstala by na naší straně rozbahněná cesta. Páska by se stříhala hůř, než kdyby tam byla pěkná nová cyklostezka,“ řekl Stránský.

Zastupitelé se po dvě hodiny přeli, zda-li jim usnesení brání v získání magistrátní dotace, či nikoliv.

Víceméně se shodli na tom, že dotaci mohou získat i přesto. Stránský však připomněl, že by si městská část měla s magistrátem přestat dělat naschvály.

„Ať to čtu, jak to čtu, nemám z toho pocit, že bychom náměstkovi Sheinherrovi tímto usnesením, respektive výzvou, nějak zakazovali budování nebo zkapacitňování cyklostezek,“ řekl zastupitel Prahy 8 a předseda komise pro dopravu Martin Jedlička (TOP09 a STAN).

Bylo připomenuto, že usnesení vzniklo v reakci na úpravu přechodu pro chodce ve Střelničné ulici, kde se před přechodem zúžily dva pruhy pro auta v jeden. V místě byly totiž časté nehody s chodci a lidé se tu báli přecházet.

Nakonec zmíněné usnesení zastupitelé Prahy 8 zrušili a schválili nové, ve kterém náměstka vyzvali, aby s nimi kroky v dopravě důsledně koordinoval a zároveň ho vyzvali, aby pokračoval v investicích.