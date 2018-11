Městská policie zahájila zimní opatření. Pomoc zaměří na ty, kteří nemají domov

Nastalo období, kdy rtuť teploměru už jen zřídka líně vystoupá nad nulovou hranici a nebude trvat dlouho, kdy ji přestane překonávat úplně. Celkové ochlazení a nástup prvních mrazů lidé obecně nepřijímají dobře a chvíli trvá, než se dokáží adaptovat na mrazivé počasí. Letos obzvlášť, po tak dlouhém nadprůměrně teplém období.

S příchodem ochlazení začíná kritické období pro rizikovou skupinu těch, kteří se z různých příčin ocitli na ulici. Začíná jim několikaměsíční boj, aby toto období ustáli bez zdravotní újmy a ohrožení života. V tom se jim snaží pomáhat různé vzájemně spolupracující instituce, které se každým rokem na toto období připravují.

Tzv. „zimní opatření“ pražská městská policie zahájila už v průběhu měsíce listopadu, kdy se leckdy nemusí ještě zdát, že by teplota, která je přes den nad nulou, mohla v noci klesnout pod bod mrazu. Tyto dojmy sebou nesou skryté nebezpečí ohrožující život.

Zatímco během roku bývají kontroly bezdomovců ze strany strážníků často spojeny s řešením běžných situací typu znečišťování veřejného prostranství, žebrání, užívání alkoholu na zakázaných místech a dalších problémů, v zimních měsících se strážníci především soustředí na to, aby si mrazy nevybíraly svou daň na životech," říká mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Hermes už funguje

Alkohol spojený s únavou může mít tristní následky stejně tak, jako různé formy přitápění, které zvyšují riziko vzniku požáru. Kontrola a probuzení hlídkou tak může být i záchranou života. Nedílnou součástí zimních opatření je prevence. Pomoci mohou rady i kontakty, proto strážníci trpělivě vysvětlují a informují, na jaké sociální instituce se tito lidé mohou v nevlídné době obrátit.

Už od středy 21. listopadu mohou lidé bez domova využívat bezplatně v rámci zimních opatření noclehárnu na lodi Hermes. Zimní noclehárny v Michli a Vackově otevřou své dveře od 1. prosince. Provozní doba těchto institucí začíná ve večerních dobách a končí ráno. Zvláštní režim potrvá až do 31. března.

V tomto období bude rozšířen provoz i v několika nízkoprahových denních centrech. Zde mohou lidé bez domova v případě extrémních mrazů, kdy může být kapacita nocleháren už vyčerpána, využít projekt tzv. „volné židle“. Jde o formu pomoci, kdy je poskytováno přečkání mrazivé noci v teple a primární pomoc jako je podání teplého nápoje, základního občerstvení a osobní hygieny.

Lehká opilost nevadí

V těchto extrémních dobách je dokonce i tolerován stav částečně pod vlivem alkoholu, jinak je během roku podmínkou pro vstup střízlivost. V období zimního opatření je v činnosti i dispečink Centra sociálních služeb Praha, který koordinuje spolupráci mezi ostatními neziskovými organizacemi a složkami. Dispečink, který je neustále v provozu, tak lehce propojí jednotlivá sociální zařízení.

Do této spolupráce je zařazena i pražská městská policie a strážník tak může přímo v terénu předat bezdomovci nezbytné informace o ubytovacích kapacitách v noclehárnách a dalších institucích.

"Pokud v mrazivém počasí uvidíte ležet, spát nebo netečně sedět na ulici člověka, a nemusí být nutně bez domova, je dobré ho například oslovit, zda je v pořádku a vnímá. Pakliže není v dobrém zdravotním stavu, volejte záchrannou službu na lince 155 nebo se obraťte na tísňovou linku městské policie 156, a to i v případě jakéhokoli podezření. Život je to nejcennější, co máme," uzavírá Seifertová.