Město zřídí další azylové domy a denní centra pro bezdomovce

Praha – Počet bezdomovců v Praze by se mohl do roku 2020 ztrojnásobit. Praha proto plánuje zvýšit kapacitu azylových domů a nízkoprahových pracovišť pro bezdomovce. Větší pozornost chce věnovat péči o lidi bez domova tak, aby se mohli navrátit do běžného života, investovat bude do sociálních a startovacích bytů i do rozšíření terénních programů. Vyplývá to z koncepce řešení bezdomovectví, kterou schválili pražští radní.

Bezdomovec | Foto: Městská policie MB

Na území Prahy žije zhruba 4000 bezdomovců. Do roku 2014 jich podle odhadů přibude kolem 2600, do sedmi let může být v ulicích až 13.000 lidí bez střechy nad hlavou, píše se v koncepci, kterou mají média k dispozici. Podle dokumentu do dvou let vzniknou dvě denní centra pro 60 lidí, azylový dům s dalšími 30 místy a další podobné zařízení pro ženy. V roce 2020 bude v metropoli sloužit azylový dům pro lidi v důchodovém věku, přibudou tréninkové dílny a pracoviště, kde odborníci pomohou lidem vrátit se zpět k běžnému způsobu života. Na péči o bezdomovce by se v budoucnu měly větší měrou finančně podílet městské části. Sociální služby se podle odborníků v současnosti nerovnoměrně kumulují jen v některých lokalitách, především na území Prahy 1, 2 a Prahy 7. „Převažují služby velkokapacitní, které vyvolávají výraznější konfliktní situace," uvádí koncepce. Stanová městečka nevyhovují Nevhodná jsou i centralizovaná stanová městečka, v nichž nachází v zimních měsících denně provizorní azyl desítky lidí. Většina stanů stojí každou sezonu na Rohanském ostrově a u křižovatky U Bulhara. V dalších místech ale zázemí pro nocování lidí zcela chybí. Radnice je totiž většinou na svých územích odmítají. Nedostatečná je také kapacita stanů. V budoucnu by tak mělo přibýt asi 150 lůžek. Metropole se potýká nejen s nedostatkem míst v azylových domech a noclehárnách, problematické je podle materiálu zajištění základní zdravotní péče, zcela chybí zubní ambulance. Neexistuje ani systém evidence lidí bez domova. Většina bezdomovců nepochází z Prahy Většina místních bezdomovců nepochází z Prahy, ale přišla do metropole z jiných krajů, nízké procento z ciziny. Trvalé bydliště má v Praze pouze 40 procent lidí žijících na ulici. Způsob financování projektů, které vyjdou na stovky milionů korun, ale koncepce podrobněji neřeší.

Autor: ČTK