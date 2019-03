Den učitelů a s ním spojené 427. výročí narození Jana Amose Komenského využili představitelé Prahy a zdejších škol ke kritice vlády. Ta podle metropole stále nezařadila vzdělávání mezi své rozpočtové priority.

„Přispíváme jako město k tomu, aby učitelé i ostatní zaměstnanci školských zařízení dosáhli svých oprávněných požadavků. Díky tomu si dnes vydělají v průměru o 1500 korun měsíčně navíc oproti celostátnímu průměru. Nemůžeme ale ve financování školství vládu suplovat. Budeme dál požadovat, aby se stát ujal svých povinností,“ zdůraznil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Málo evropských peněz

V loňském roce poslalo ministerstvo školství na provoz škol a školských zařízení v hlavním městě kolem 12,5 miliardy korun, z toho necelých pět miliard vyčlenilo na platy. Samotné město k tomu dodalo ze svého rozpočtu zhruba dvě miliardy. A přestože v posledních třech letech poměrně utěšeně rostl i státní příspěvek na každého žáka nebo studenta, deficit financí je podle Šimrala patrný třeba na městských investicích do výstavby a přestavby základních škol. Na ně letos přispěje magistrát přibližně 600 miliony korun.

„Přesto nám na stole leží další požadavky, zcela legitimní vzhledem k výstavbě obytných čtvrtí hlavně v menších městských částech, ve výši přesahující pět miliard korun. Ať se budeme snažit jakkoliv, bez partnerů z dalších úrovní veřejné správy tyto investice nejsme schopni ufinancovat,“ upozornil Šimral, podle kterého navíc Praha jako bohatý region získává na opravy škol minimum evropských peněz. Loni prý uspěla jen v asi jedné setině z požadované sumy.

Peníze na platy i nové lavice

Obtíže se sháněním peněz potvrzují i samotní ředitelé škol, kteří jsou v tomto zápase v první linii. „Samozřejmě peněz není nikdy dost a požadavky mohou být teoreticky nekonečné. My ale máme podle mě smysluplné cíle, ovšem bez záruky úspěchu. Potřebovali bychom zhruba 15 milionů na rekonstrukci varny. Rádi bychom sehnali i finance na nové lavice na kolečkách, které jsou ideální pro interaktivní výuku. Jeden kus ale stojí sedm tisíc a v každé třídě jich je třeba patnáct,“ uvedla konkrétní potřeby základní školy Mendelova na Jižním Městě Martina Thumsová.

Její škola hospodaří s přibližně pěti miliony korun ročně na provoz a 29 miliony na platy. Z grantů pak financuje devět asistentů pedagoga, které využívá pro prvňáky a žáky se speciálními potřebami. „Platy pražských učitelů jsou samozřejmě kapitola sama pro sebe. Vím od příbuzných z venkova, že tam už je dnes pro mnoho lidí učitelská profese atraktivní. V Praze je to ale úplně jiné. Mladí, kvalifikovaní lidé mohou mít jako specialisté v IT nebo matematice nástupní plat sedmdesát tisíc korun. Pokud mladé pedagogy nezaplatíme, tak prostě nebudou,“ dodala ředitelka Thumsová.

Vlastní vzdělávací institut

Magistrátní koalice připravuje vlastní příspěvek ke snaze o udržení mladých odborníků ve školství. Od letošního září má fungovat pražský institut vzdělávání, který bude ve vybraných školách vytvářet učitelům podmínky k jejich vlastnímu studiu, aby dokázali držet krok s vývojem v daných oborech.

„Může to vypadat například tak, že pedagog podnikne studijní cestu do jiné školy v rámci Česka a město zaplatí suplování za daného učitele. Nedostatek prostoru na přípravu je v českých školách opravdu problém. Školní hodina by podle mě měla být olympiádou po důkladném tréninku,“ poznamenal Šimral.