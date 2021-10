Odstraňování billboardů je také součást strategie boje s reklamním smogem. „Je to i apel na podnikatele, aby si ověřovali, od koho si reklamu pořizují, aby nepodporovali ty, co nosiče umisťují nelegálně,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Kdo je jejich skutečný majitel se ale dá obtížně dohledat, firmy si totiž plochy přepronajímají mezi sebou.

„Je to o tom, abychom stavebním úřadům vysvětlili jasnou metodiku, co můžou povolovat. Pokud si po pěti letech provozovatelé reklamních ploch požádají o prodloužení, musí splňovat naše podmínky,“ vysvětlil náměstek.

Složitější situace je však s těmi plakátovacími plochami, jenž nestojí na městských pozemcích. Do těchto staveb chce město zasahovat prostřednictvím stavebních úřadů, které je povolují.

Podobnou analýzu si město zpracuje na své pozemky u silnic. „Ta nám řekne, při jakém počtu ploch je ideální poměr cena versus výkon. Dále se budeme zabývat tím, jakým způsobem je nejvhodnější je pronajímat,“ řekl Scheinherr. Jasno má být do půl roku.

Město si nyní vypracuje ekonomickou a právní analýzu, jak s nimi naložit. Podobný rozbor prováděl u svých reklamních ploch před časem i dopravní podnik, tomu vyšlo, že se mu vyplatí pronajímat plochy ve vozech, na zastávkách a v prostorách metra za 150 milionů korun ročně. Což je podle Scheinherra maximum, při kterém dává reklama ideální výtěžnost, za vyšší částku už by jí bylo příliš.

Majitelé billboardů musí dodržovat pražské stavební předpisy platné od roku 2016. Podle nich nesmí být billboardy umístěné v památkové zóně či rezervaci, u stromořadí, v lesích a parcích a na mostech. Mezi nimi musí být rozestupy minimálně trojnásobek plochy panelu, nejméně však sto metrů. Povolovány jsou na pět let jako dočasné stavby.

„Jistě všichni obzvláště při příjezdu do Prahy po radiálách vidíte, jaké je v okolí silnic množství billboardů, v porovnání se západními metropolemi jsme jimi doslova zapleveleni,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Prostředí v okolí největších silnic v Praze by se mohlo zlepšit. Pražští radní mají plán, jak zatočit s reklamou, která nesplňuje předepsané podmínky. V pondělí 11. října jej schválili na svém zasedání.

