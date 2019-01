Na seznamu nových připravovaných tramvajových tratí má výrazně dopředu poskočit úsek, který zatím neměl největší prioritu.

Praha vážně zvažuje, že s chystanou opravou tratě v úseku mezi stanicí metra Pražského povstání a pankráckou vozovnou protáhne tramvaj až ke stanici metra Pankrác, později až na Budějovickou.

„Budeme stejně opravovat úsek k vozovně, a při té příležitosti se nabízí protažení až k Pankráci, případně až na Budějovickou,“ řekl náměstek primátora pro dopravu a šéf dozorčí rady Dopravního podniku hl. města Prahy Adam Scheinherr.

Trať mezi pankráckou vozovnou a Budějovickou dříve už vedla, jen jinudy, zhruba dnešními ulicemi 5. května, Budějovická a Jihlavská ke koncové smyčce na Kačerově. V 70. letech byla zrušena. K opravě trati má dojít už letos, jde o součást celkové revitalizace oblasti kolem stanice Pražského povstání.

Václavské náměstí je priorita

Pod chystanou tramvajovou tratí v ulici Na Pankráci sice vede metro, podle Scheinherra má ale rozhodně smysl. „Stanice Pankrác bude navíc přes rok uzavřená, až se začne stavět metro D, a je potřeba řešit kapacitní náhradní dopravu,“ dodal.

Podle Scheinherra jsou dvě tramvajové tratě, u kterých bude tlačit na urychlení. Jednou je již zmíněné napojení Pankráce, druhou je propojka přes Václavské náměstí.

Rozvoj tramvajových tratí má pražská koalice jako jednu z priorit. Už na konci listopadu udělali radní první krok k návratu tramvají na Václavské náměstí. Schválili přípravu rekonstrukce stropní desky stanice metra Muzeum a prověření nosnosti vestibulové desky stanice Můstek u výstupu do Vodičkovy ulice. Nová trať má propojit Vinohradskou třídu s tratí vedoucí přes Václavské náměstí mezi ulicemi Vodičkova a Jindřišská.

Trať pomůže ke stabilizaci provozu a umožní rozvoj tramvajových tratí na okraji města, neboť současná kapacita v centrálním úseku již neunese více spojů a při sebemenší mimořádné události dochází k totálnímu kolapsu centrálních křižovatek. „Vytvořením nové alternativní trasy v centru tak zvýšíme spolehlivost celé sítě,“ dodal Scheinherr.

Tramvaje i do Středočeského kraje

Plán na návrat tramvají na Václavské náměstí vytvořil už v minulém volením období Institut plánování a rozvoje (IPR). Kvůli tomu vznikla i 70 metrů dlouhá kolej u Národního muzea, mezi variantami jsou i tři možné trasy podél hlavního nádraží.

Praha má už několik let plán, kam všude se mají tramvaje rozšířit. Na seznamu je například i prodloužení za hranice hlavního města do Středočeského kraje. Pro trať z Kobylis do Zdib už hledá DPP a Středočeský kraj projektanta.