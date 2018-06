Město musí řešit stav pasáže na Budějovické. Bude průchozí?

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt pro cuhazeče: emailem na personalni@papera.cz, , Jaká Tě čeká práce: , Excelovské tabulky a grafy jsou tvým potěšením? Dokážeš dát do práce nadšení? Přijď mezi nás a ukaž nám, že můžeš být posilou našeho týmu., , Jaká Tě čeká práce:, Jsi pravou rukou našeho obchodního oddělení., Průzkumy a statistiky budou tvojí každodenní činností., Budeš vyhledávat příležitosti ke zefektivnění obchodu. , , Co očekáváme: , Máš příjemné vystupování a skvělé komunikační dovednosti., Dokážeš pracovat samostatně., Stojíš si za svojí prací, jsi pečlivá/ý a zodpovědná/ý., Jsi profík na excel. , Pokud máš znalosti programu Money S3, S5 - výhoda pro tebe. , , Na co se můžeš těšit: , Zázemí úspěšné české společnosti., Přátelskou partu kolegů, kteří dokáží nejen oslavit skvělé výsledky, ale také povzbudit a poradit, když se nedaří., Budeš mít možnost vzdělávat se, jak v produktech, tak ve svých dovednostech., Firemní akce, na které se dlouho vzpomíná., Flexibilní pracovní dobu., Samozřejmostí je mobilní telefon s neomezeným tarifem., PODPORU, sami víme, že každý začátek je těžký. , Jsi-li absolvent, neváhej a využij příležitosti. , , Jdeš do toho s námi? , Jestli tě pracovní pozice zaujala, pošli nám životopis a my tě budeme kontaktovat., , , Zam. výhody: Stravenky, mobilní telefon s neomezeným tarifem, flexibilní pracovní doba, sodexo benefity. Pracoviště: Papera s.r.o. - místo výkonu práce k bílému vrchu 2912/3, K Bílému vrchu, č.p. 2912, 193 00 Praha 913. Informace: Monika pro uch. Kadlecová, +420 461 541 078.