Výzva Do práce na kole je pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně o dvou členech, a pravidelně dojíždí během května do práce nebo školy na kole. Akce, kde se soutěží i o nová kola, je otevřená i pro běžce, chodce, bruslaře, skateboardisty, longboardisty či vozíčkáře.

Každý účastník si své cesty může evidovat na webu nebo přes mobilní aplikace Na kole Prahou, Urban Cyclers, SuperLife či Strava. Anonymní data o skutečných trasách cyklistů se budou porovnávat s mapami měst. Zjistilo se totiž, že cyklisté často jezdí jinudy, než jim úředníci naplánovali.

Na výzvu upozornila i včerejší veřejná snídaně na náplavce na Výtoni, kam přišlo či přijelo přes 200 lidí. „Cílem je upozornit na květnovou výzvu Do práce na kole a zdůraznit udržitelnou mobilitu, která je pro Prahu do budoucna zásadní,“ řekl Pražskému deníku za spolek Auto*Mat Jan Haruda.

Příští snídaně v Karlíně

Spolek snídani pořádal ve spolupráci s projektem Čistou stopou a pražským magistrátem, další se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna v Karlíně. „Kromě online kampaně chodíme do ulic, abychom se setkali s lidmi.

Na včerejší snídani na kole přijel i náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. „Jako cyklistu mě nejvíce trápí nepřehlednost některých křižovatek, kde se cyklisté necítí bezpečně,“ řekl. V současné době v Praze probíhá projekt rekonstrukce 150 světelných křižovatek, která má být hotova do tří let. „Snažíme se dělat úpravy včetně různých rozšíření tak, aby se zvýšila bezpečnost pro všechny účastníky provozu,“ dodal Scheinherr.

Město chce letos do cyklodopravy investovat téměř sto milionů korun. „Je to historicky nejvyšší částka, v některých letech to bylo jen 10 či 15 milionů korun ročně,“ dodal Scheinherr. Největšími investičními akcemi jsou vodní prostup Rokytka, dostavba cyklostezky na Zbraslavi a cyklostezka v Kolodějích.

Smyslem investic není jen budování nových cest. Město by rádo jezdce na kolech lépe zapojilo mezi ostatní řidiče a zlepšilo pro ně podmínky. Počet cyklistů v Praze totiž v posledních letech roste. Kolem nainstalovaných sčítačů jich loni projely rekordní čtyři miliony.