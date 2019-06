Pražští radní plánují řešit krizi s bydlením podporou družstevní výstavby. Každý rok mají vzniknout dva tisíce takovýchto bytů. Město bude jedním z členů družstva.

Projekt bytového družstva s účastí Prahy bude už zítra schvalovat zastupitelstvo. Pokud projde, vypíše magistrát do konce roku veřejnou soutěž a příští rok ho zahájí. První dům by mohl vzniknout do dvou let. Město má na stavbu vytipované pozemky na Černém Mostě a v Praze 13.