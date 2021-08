ZEVO Malešice v číslech

Příjem odpadů celkem: 310 000 t/rok

Příjem směsného komunálního odpadu: 300 000 t/rok

Průměrná výhřevnost: 9,5 MJ.kg-1

Produkce škváry 75 000 t/rok

Produkce popílku: 6000 t/rok

Produkce železného šrotu: 3200 t/rok

Výroba elektřiny: 60 000 MWh/rok

Výroba tepla: 850 TJ/rok

Médium pro zatápění: zemní plyn

Spotřeba tepla: 60 TJ/rok

Elektrická spotřeba: 25 GWh/rok

Faktor energetické účinnosti: 68

Magistrát a malešická spalovna teď dokončují studii proveditelnosti k projektu separační linky, která by ze zbytkové škváry oddělila hodnotné kovy i nekovy. Očištěná inertní škvára by se následně využívala jako podkladová vrstva pozemních komunikací. Stejná linka už funguje v několika zahraničních městech. Inspirací pro Prahu je dánská Kodaň, kde se podle náměstka Hlubučka díky ekonomickým benefitům počáteční investice vrátila za pouhé čtyři roky.

„Díky výzkumu a vývoji moderních technologií je možné ze škváry dnes dále separovat kovy a přeměnit škváru na stavební surovinu, která může nahradit těžené přírodní suroviny,“ prohlásil Hlubuček.

Mezi výhodami inovace s odhadovanými náklady kolem čtvrt miliardy korun zmínil koaliční politik mimo jiné úsporu zhruba 45 milionů ročně za skládkování, potenciální zisk v řádu desítek milionů z prodeje vyseparovaných komodit i menší znečištění ovzduší v důsledku snížení poptávky po surovinách.

„Zjevné jsou ekonomické i ekologické benefity. Zaprvé můžeme získat až 1500 tun neželezných kovů, čímž bychom výrazně přispěli ke splnění recyklačních cílů, které nám nově ukládá odpadový zákon. Zadruhé pak získání kovů a stavební využití škváry může přispět úsporou až desítek tisíc tun emisí CO2,“ upozornil Hlubuček.

Separační linka v Malešicích by mohla vzniknout do dvou let. Už teď má ZEVO objednanou dotříďovací linku na plasty, která má výrazně zlepšit jejich opakovanou využitelnost a jejíž instalace se chystá příští rok na podzim. Využití zbytkové škváry jako suroviny umožňuje teprve nedávno schválená novela odpadového zákona, jejíž platnost ještě musí dokonat jedna ministerská vyhláška.

Malešická spalovna přitom už dnes produkuje škváru, která je bezpečná a nemusela by tak končit jako zbytkový odpad na skládce. „Škváru každý měsíc hodnotíme, zda neuvolňuje nebezpečné látky do životního prostředí a dvakrát ročně na potenciální ekotoxicitu. Testy provádí nezávislá laboratoř a my se můžeme chlubit, že po celou dobu existence máme výsledky na úrovních typických pro ne nebezpečné odpady,“ konstatují na svém webu Pražské služby, které malešickou spalovnu provozují.

Chystá se řada novinek

V souladu s Klimatickým plánem Prahy do roku 2030 i mezinárodními závazky metropole dokončuje nebo chystá řadu dalších novinek, které mají přispět k redukci nebo lepšímu a ekologičtějšímu využití odpadů. V samotném ZEVO mají čtvrtý moderní kotel a investice přes dvě a půl miliardy korun nejen zvýšila kapacitu spalovny o čtvrtinu, ale také minimalizovala produkci zplodin vypouštěných do ovzduší.

V několika projektech zároveň spalovna momentálně testuje i možnosti dalšího využití vznikajícího popílku. Jednou z priorit hlavního města je rovněž projekt energocentra u čističky odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). Fungovat bude na principu tepelného čerpadla, které využije teplejší vodu přitékající z čističky zpět do Vltavy. Projekt má potenciál vyprodukovat až 30 procent tepla pro Prahu.

Už příští rok je v plánu pilotní vyzkoušení produkce bioplynu z ÚČOV, město chce pokračovat též v přípravě nových bioplynových stanic a už na podzim podle Hlubučka vznikne příspěvková organizace, která se má postarat o instalaci fotovoltaických panelů na 20 tisících pražských střech, což je jeden z cílů městského „klimaplánu“.

Budou zase železné soboty nebo neděle?

Magistrát chce navíc maximálně motivovat k zodpovědnosti v nakládání s odpady obyvatele. Mezi záměry je například obnova „železných sobot nebo nedělí“, při kterých lze odevzdat předměty z domácnosti na ulici buď k odebrání libovolným zájemcem nebo ke svozu do sběrného dvoru. Ve shodě s novou legislativou se pak upraví poplatky za komunální odpad, které budou jednotné za jeden kilogram.

Dosud cenově zvýhodněné „hnědé“ popelnice na gastroodpad budou naproti tomu nabízené k objednání zcela zdarma. „Společnost si tyto změny sama žádá, je to už takový mainstream. Myslím si, že máme dát lidem možnost třídit. Nebudeme ale nikomu nic nařizovat. Když nebude někdo třídit, bude to jen znamenat více odpadu v černé popelnici, za který zaplatí více,“ dodal Petr Hlubuček.