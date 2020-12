Nejvlivnější osobností Evropy se letos podle bruselského webu Politico stala německá kancléřka Angela Merkelová. Mezi osmadvacítkou vybraných osobností vyčnívala mimo jiné aktivní snahou provést Evropskou unii koronavirovou krizí. Trojicí osobností ovládajících tři kategorie, do nichž je seznam rozdělen, tvoří italský premiér Giuseppe Conte, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a tvůrce ruské komunikační platformy Telegram Pavel Durov. Mezi vlivné postavy zařadil politický web také pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Zdeněk Hřib - Pražský primátor Zdeněk Hřib vystoupil 4. září 2020 v Tchaj-peji na tiskové konferenci. | Foto: ČTK / ČTK

Primátor hlavního města byl zařazen stejně jako vítězka Von der Leyenová do kategorie „snílků“ (dreamers), kde skončil na devátém místě. Hřib se do této skupiny dostal za to, že se snaží z české metropole učinit „maják naděje pro liberály v regionu sklouzávajícímu k pravicovému autoritářství“.