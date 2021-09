"Je nás tady čtrnáct a druhá polovina třídy je na křižovatce Nuselská - Táborská. Zítra budeme tady pokračovat, někteří půjdou na dopravní nehody, ale většina je z místních oddělení a je potřeba, aby to uměli," řekl Pražskému deníkuvelitel výcviku Josef Ryjant.

Rychlost projíždějících aut měřili ve středu policisté v Praze 11. Většina řidičů rychlost bez problému dodržela, ale několik jich jelo nad povolený limit. „Ano, pár provinilců jsme zastavili, ale je to boj s větrnými mlýny,“ řekl Pražskému deníku jeden z policistů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.