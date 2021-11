„Vždycky jsme tady hrozně rádi jezdili, je to skvělý labyrint, který máme odjakživa rádi. Pro nás je to blízké místo. Místa pro sport ve městě, která nejsou uzavřená a hlídaná, jsou pro nás velmi důležitá. Skejťácká komunita má neskutečnou radost,“ předeslal Martin Kontra, jezdec na skateboardu a patriot z Prahy 7, který se na stavbě hřiště podílel.

Na první pohled je jasné,že zanedbané místo uprostřed města neskutečně prokouklo. Zapotřebí nebyla žádná velká přestavba, kromě překážek pro jezdce přibyly lavičky, opravené jsou stěny a strop podchodu, zdi zdobí umělecké mozaiky, plastiky a graffiti.

„Překážky jsou jen u stěn, aby se tu dalo procházet. Snažili jsme se sem dát takové, které na jiných místech v Praze 7 nejsou. V zimě chodíme jezdit do garáží u supermarketů, teď můžeme chodit sem,“ přiblížil Richard Preisler, architekt z firmy U/U Studio, který hřiště navrhoval a na skateboardu jezdí od dětství.

„Svou profesi jsem spojil se svým hobby. Vždy, když navrhujeme nový park, snažíme se jej konzultovat s lokálními jezdci, aby tady jezdili rádi. Některé městské části nemají skatepark žádný. Praha 7 se s místy jako Výstaviště, Štvanice, Stalin a nyní Vltavskou stává opravdovou mekkou skateboardingu,“ shrnul architekt.

Hřiště zatím není v provozu celé, v příštích týdnech přibudou další atrakce. Prostorem pro skateboarding a podobné sporty to ale nekončí. Lidé si zde mohou rovněž zahrát basketbal na jeden koš nebo si zalézt na boulderingové stěně. Příští rok na jaře pak přibude stánek s občerstvením a půjčovna sportovního vybavení.

Prostor býval skutečným labyrintem hrůzy pro místní obyvatele. „Lidé toto místo jednoznačně označovali jako prostor, kam se bojí chodit – a to v noci i přes den. Nyní je ale celý areál osvětlen a lidé se zde nemusí bát,“ řekla místostarostka Prahy 7 a radní hlavního města pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) připomněl, že systém podchodů ze sedmdesátých let u metra Vltavská, který zahrnuje patnáct vstupů, ramp a výstupů, je neuvěřitelně komplikovaný. „Svému účelu, aby se pěší od metra dostali bezpečně dál do města, nikdy pořádně nefungoval. Museli jsme jej opravovat, byla rozpadlá podlaha a nefungovalo odvodnění,“ řekl.

V posledních letech navíc místo o svůj prvotní účel zcela přišlo, když město přes magistrálu zřídilo tři nové přechody, a na Hlávkův most se tak dá dostat pěšky či na kole po povrchu.

Praha 7 do oživení místa investovala 2,2 milionu korun a organizace Technologie hl. m. Prahy jej osvítily za 750 tisíc korun senzorickou soustavou světel, která jsou chráněná proti vandalům. Jedná se však o řešení zřejmě přechodné.

V budoucnu bude muset nové sportoviště ustoupit budově Filharmonie Vltavská. Získat stavební povolení chce hlavní město do pěti let. „Jakmile se začne budovat, toto místo zanikne. I kdyby trvalo jen pár let, tak nám to za to stálo,“ dodala Třeštíková.