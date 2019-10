/FOTOGALERIE/ Pracovat na pitevně je fascinující: neustále něco nového objevujete, vypráví profesor anatomie David Kachlík, zatímco vstupujeme do zbrusu nových prostor ústavu anatomie.

Slavnostní otevření nové budovy Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty UK, 30. září 2019 v Praze. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Třeba nedávno prý s kolegy odhalili, že jsou v pánevní oblasti drobné žilní spojky, o kterých doposud nikdo nic nevěděl. Vedou z uzlin do duté žíly. „Vím, že to nezní nikterak bombasticky a že nobelovka z toho asi nebude, ale onkologům to vážně pomohlo. Když teď operují nádory dělohy nebo vaječníků, pacientky tolik nekrvácí,“ pokračuje nadšeně.