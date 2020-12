/ROZHOVOR/ Medonosnému hmyzu se věnuje od svých dvanácti let. Jednatel výboru pražských včelařů Augustin Uváčik má úly na dvaceti místech v centru metropole včetně střechy Rudolfina.

Včelař UJEP Augustin Uváčik | Foto: archiv UJEP

Jaký byl letošní rok pro pražské včelaře?

Jsou oblasti, kde sezona proběhla v pořádku, nějaký med tam byl. Já ji však hodnotím jako nejhorší za posledních patnáct let. Starší včelaři, pamětníci, používají dokonce termín nejhorší za padesát let. Předešlých sedm let bylo v létě poměrně sucho, ale včely nějaký nektar získaly. Letos včelaři vytočili jen první med, moc ho nezbylo. Pak panoval takzvaný hladový rok. Všechno kvetlo, příroda nám nabízela mnoho. Nedopřála ale, aby včely mohly létat.