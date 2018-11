Maurerovu výběru tradičně vévodí Praha. Do desítky pronikla restaurace z Přerova

Odtajněno! Míra stresu a napětí by se dala krájet, jak zhoustla atmosféra v očekávání: Kdo? Už víme, které restaurace z celé republiky se dostaly do TOP 10 ve 23. ročníku celostátní ankety Maurerův výběr Grand Restaurant. Potřetí vyhrála Terasa U Zlaté studně v centru Prahy.

Vyhlášení se uskutečnilo v prostorách showroomu Mercedes Forum Praha na Chodově ve čtvrtek 29. listopadu večer.

Absolutním vítězem se stala už potřetí po roce 2012 a 2015 Terasa U Zlaté studně z Prahy 1. Ta svého úspěchu dosáhla mimo jiné díky šéfkuchaři Pavlu Sapíkovi, pocházejícího ze slavné kuchařské rodiny.

Mezi TOP 10 se letos neumístila ani jedna restaurace, která se pyšní hvězdou od nejslavnějšího světového průvodce Michelin Guide. Na základě nezávislého hodnocení veřejnosti se tyto podniky nacházejí na nižších příčkách. Z mimopražských restaurací se do první „desítky“ probojoval brněnský Pavillon a také úplný nováček, jinak ovšem dlouhodobě zavedená přerovská hvězda – rodinný podnik U Labutě.

Pavel Maurer, hlavní postava celé ankety tvrdí, že hodnocení nejlepších restaurací je potřeba vnímat, že jde o porovnání známek za jídlo, obsluhu a interiér. „To znamená, že podnik, například japonská Miyabi, který je osmý v absolutním hodnocení, tak je ale první v samostatné kategorii – jídlo. Jeho celkovou pozici ´pokazila´ obsluha nebo ztratil pár bodů v kategorii interiér, ale jídlo má perfektní," vysvětluje Maurer.

Jídlo, obsluha i interiér

"Pro uživatele našeho průvodce to má tu výhodu, že se může orientovat podle různých žebříčků, které reflektují zvlášť jídlo, obsluhu, interiér a dokonce máme speciální žebříček TOP 20 podle jmenovitých expertů a také oblíbený žebříček: TOP 10 nejlacinějších z TOP 100. Na našem webu www.grandrestaurant.cz je vše k dispozici,“ dodává Maurer.

Nezávislá celorepubliková anketa představuje každoročně kolem tisícovky vybraných podniků. Průvodce vzniká na základě doporučení a hlasování veřejnosti. Každý, kdo se registruje, má možnost osobně dávat tipy na nové zajímavé restaurace a současně může podle své vůle posílat známky od jedničky do pětky, stejně jako ve škole.

Těmi hodnotí kvalitu jídla, obsluhy a interiérů prezentovaných podniků. „Známky jsou průběžně vyhodnocovány, statisticky zpracovány a auditovány. Záměrně manipulativní hlasy jsou vyřazeny na základě přesně definovaných pravidel tak, aby vznikl co nejobjektivnější přehled pozoruhodných kulinárních podniků z celé země,“ podotkl Maurer.

Žebříček TOP 10 publikuje deset nejlepších restaurací podle jednotlivých kategorií: jídlo, obsluha, interiér. Z těchto kategorií pak vzniká absolutní vítěz tak, že je sečtena 2x známka za jídlo (protože o to nejvíce jde) 1x za obsluhu a 1x za interiér a to vyděleno čtyřmi. To je přehled deseti absolutně nejlepších restaurací roku.

Výsledky soutěže1. místo

Terasa U Zlaté studně

česká a mezinárodní kuchyně

U Zlaté studně 4, Praha 1



2. místo

InterContinental hotel, Zlatá Praha

česká a mezinárodní kuchyně

Pařížská 30, Praha 1



3. místo

Radisson Blu Alcron hotel, Alcron

dary moře, rybí a mezinárodní kuchyně

Štěpánská 40, Praha 1



4. místo

Pavillon

česká moderní, francouzská, kontinentální, regionální, zvěřinová a mezinárodní kuchyně

Jezuitská 6, Brno-střed



5. místo

Grand Cru

mezinárodní kuchyně

Lodecká 4, Praha 1



6. místo

V Zátiší

česká, indická a mezinárodní kuchyně

Liliová 1, Praha 1



7. místo

Bellevue

mezinárodní kuchyně

Smetanovo nábřeží 18, Praha 1



8. místo

Miyabi

japonská a rybí kuchyně

Navrátilova 10, Praha 1



9. místo

Marriott hotel, Midtown Grill

steakhouse

V Celnici 8, Praha 1



10. místo

U Labutě

česká a mezinárodní kuchyně

Za Mlýnem 4, Přerov

Hodnocení restaurantů pro GR2019 vzniklo na základě těchto údajů:

Počet hodnotitelů: 1532

Počet hodnocení: 6783

Počet restaurací: 1008

Počet hodnocených restaurací: 224

Počet restaurací bez hodnocení: 784

(restaurace bez hodnocení nezískaly požadovaný počet platných hlasů)

Projedeno celkem: 6 545 316 Kč

Průměrná cena: 784 Kč

Mnohé z oceněných restaurací z celé ČR je možno osobně navštívit a „ochutnat“ v rámci zimního Grand Restaurant Festivalu.

Zahájení předprodeje Grand Restaurant Festivalu

Prvního prosince byl též zahájen předprodej tradičního Grand Restaurant Festivalu, kde je možnost ochutnat některé z nejlepších a nejluxusnějších restaurací napříč celou republikou. Už desátý ročník proběhne v 91 prestižních restauracích Maurerova výběru od 15. ledna do 28. února 2019. „Mottem festivalu je „Chuť da Vinci“, které inspirovalo šéfkuchaře při vytváření zvýhodněného degustačního menu. Ceny degustací v rozmezí od 250 do 600 korun,“ dodal Maurer.