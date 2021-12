Stěžejními obory, které se tam vyučují, jsou elektrotechnika, mechanika a výpočetní technika. Ve 12 třídách je 261 žáků, téměř výhradně chlapců.

Tomáš se připravuje na profesi zabezpečovacího technika, Petr míří jako jeden z menšiny spolužáků na vysokou školu a Honza už při studiu pracuje jako technik klimatizací. Bez maturity by se sice obešel, ale vysvědčení o „zkoušce z dospělosti“ mu může pojistit lepší plat a také možnost vést tým.

„Distanční výuka nás nepochybně poznamenala. Všichni se shodneme, že nám dělalo problém udržování pozornosti. A pak několik zásadních předmětů se prakticky zastavilo, protože ani konkrétní učitel on-line formu neakceptoval,“ prohlásil Jan, který odhadl, že jeho třída zvládla během distanční výuky probrat maximálně polovinu učiva.

„Osobně pociťuji značné rezervy například v teorii automatizace, která může být i předmětem maturity. Z ní mám pochopitelně obavy a nejsem jistě sám,“ dodal.

Barbora Kozáková působí na odborné škole s drtivou mužskou početní převahou jako učitelka českého jazyka, literatury i psychologie.

Limity distanční výuky se podle ní projevily na mnoha místech i v humanitních předmětech.

„Při literatuře čtu z čítanek, které ale máme ve škole. Během distanční výuky jsem je musela skenovat. Ne každý má navíc doma tiskárnu, aby si texty mohl vytisknout a pohodlně se do nich dívat. V maturitních třídách musíme pracovat s textem hodně, protože maturita je koncipovaná na analýze textu,“ upozornila Kozáková, která v „běžných časech“ hojně používá práci ve skupinách, pro niž je také vhodnější prezenční forma.

„Mírný skluz z hlediska probrané látky v mých třídách nejspíše je. Události posledních dvou let myslím způsobily i méně celkového pochopení na straně studentů a samozřejmě méně interakce,“ pokračovala kantorka.

Od letošního září covid-19 vysočanskou školu nijak drtivě „neochromil“. V karanténě se tam zatím ocitly tři třídy.

Povinné testování žáků nicméně podle Kozákové jen prohlubuje „studijní dluh“ z nedávné minulosti. „Zabírá hodně času. Zhruba 20 minut z první pondělní hodiny,“ zdůraznila učitelka s tím, že důsledkem prodlev je obvykle odpadlé zkoušení nebo další kus látky.

Testování před začátkem výuky přitom není v případě této školy reálné, protože zhruba polovina žáků sem dojíždí ze Středočeského kraje.

On-line vzdělávání sice přineslo i nějaká pozitiva, negativa ale převažují – o tom je přesvědčený Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky.

Z pozitiv zmínil posílení samostatnosti studentů a jejich IT dovedností. „Byla to pro studenty výzva v sebeřízení a sebemotivaci. Navzdory všem přínosům se zhoršená možnost blízké interakce se studenty projevila napříč všemi předměty,“ sdělil Vodička, který znatelné zhoršení studentů sleduje v klasických předmětech jako je český jazyk, matematika či dějepis. Naopak nejméně se podle něj distanční výuka dotkla odborných IT předmětů.

„Při on-line výuce se studenti sami nepřihlásí, že chtějí něco dovysvětlit, kantor nevidí, co a jak komu jde, takže se vytrácí individualizace výuky,“ prohlásil Vodička, který za velkou ztrátu posledních dvou let považuje také absenci mimoškolních „tmelících“ aktivit, jako jsou lyžařské kurzy a podobně.