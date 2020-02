/FOTOGALERIE 2019/ Matějská pouť, která letos začne 22. února, nabídne na pražském Výstavišti 115 atrakcí, což je o patnáct více než loni. Ceny zůstaly stejné jako před rokem, tedy od 30 do 150 korun. Novináře o tom ve čtvrtek informoval organizátor Václav Kočka starší. Letošní novinkou bude například 55 metrů vysoké kolo s uzavřenými kabinkami nebo atrakce zvaná King, která návštěvníky přetáčí různými směry. Součástí pouti budou také farmářské trhy a 23. března se uskuteční den pro handicapované děti. Letošní 425. ročník pouti potrvá do 13. dubna.

Přípravy a stavba atrakcí před zahájením Matějské pouti probíhaly 20. února na Výstavišti v Praze. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Vstupné 30 korun se bude platit pouze o víkendech, ve všední dny bude vstup zdarma. V provozu bude pouť ve všední dny od 13:00 do 21:00 a o víkendech od 10:00 do 22:00. Kočka očekává o víkendech návštěvnost kolem 15 tisíc lidí. „Závisí to na počasí,“ řekl.