Matějská končí. Některé atrakce už příští rok na Výstavišti nenajdete

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 25 000 Kč

Účetní všeobecní Účetní. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Praha , kontaktní osoba: Petriková Jana, tel:261172542, , Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, který je součástí Kongresového centra Praha, a.s. hledá novou kolegyni/nového kolegu na pozici ÚČETNÍ. , , Vaší náplní práce bude:, •Kontrola formální a věcné správnosti přijatých dodavatelských, zálohových a vnitropodnikových faktur a jejich zaúčtování, •Účtování o příjmu a výdeji materiálu a zásob na skladech, •Evidence a účtování nevyfakturovaných dodávek, •Účtování případných mank a škod, •Účtování DHM a DNM , •Uzávěrka účtované oblasti, inventarizace účtů, párování saldokonta, •Zástup účetní v oblasti pokladny, Valutové pokladny, prodej zaměstnaneckých stravenek, •Práce s účetním SW ESO9, hotelovým rezervačním SW Opera a skladovým SW RIS , , Požadujeme:, •SŠ vzdělání, •hotelová praxe vítána, •znalost účetnictví a daní, •pečlivost a zodpovědnost , •uživatelská znalost MS Office, , Nabízíme:, •možnost nástupu ihned, •flexibilní pracovní dobu, •místo výkonu práce u metra C – stanice Vyšehrad, •přátelský kolektiv, •zázemí stabilní a silné společnosti, •5 týdnů dovolené, •personální stravování na pracovišti, •možnost parkování v hotelových garážích za zvýhodněné ceny, , Strukturovaný životopis v českém jazyce zasílejte na adresu: jana.petrikova@praguecc.cz. Pracoviště: Kongresové centrum praha, a.s. - 002, Na Pankráci, č.p. 1684, 140 00 Praha 4. Informace: Jana Petrikova, +420 261 172 542.