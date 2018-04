Matěj Stropnický na podzim kandidovat nebude. Chce si dát od politiky přestávku

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16380 kč, mzda max. 19845 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Místo pracoviště:, - DHL Solutions a.s., Poděbradská 603, Jirny , , Prvotní kontakt:, - e-mail: info@rekondra.cz, - osobně Štěrboholská 353/98, Praha 10, - tel.: 602 375 977, , Zaměstnanecké výhody:, - stravenky v hodnotě 40 Kč, Bonusy do 3000 Kč. Pracoviště: Rekondra s.r.o. - jirny, Poděbradská, č.p. 603, 250 90 Jirny. Informace: Nataliia Bobrovska, +420 602 375 977.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 22 000 Kč

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení Kotelníci. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, - Hlavní 130, Husinec - Řež, , Prvotní kontakt:, - tel.: 266 173 520, 724 685 112 od 09:00 do 14:00, , Upřesňující údaje:, Co Vás na této pozici čeká?, - Obsluha plynové kotelny (nízkotlakých teplovodních kotlů a 2 kogeneračních jednotek), - Obsluha provozu vodárny , - Základní údržba elektrických zařízení kotelny a energetického dispečinku, - Nepravidelné směny dle provozních potřeb areálu (topná sezona, chladicí okruhy…), - Jste člověk, kterého bychom rádi poznali?, - Máte OU, SOU, SOŠ vzdělání ideálně v oboru elektro nebo strojním, - Máte osvědčení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. §5 a osvědčení dle vyhlášky 91/1993 Sb. spolu s topičským průkazem a osvědčením pro obsluhu TNS, , Zaměstnanecké výhody:, o 5 týdnů dovolené a až dva dny zdravotního volna navíc, o Dotované závodní stravování (příspěvek zaměstnavatele v průměru 75 % ceny oběda), o Širokou škálu dalších rozmanitých benefitů (příspěvky na životní/penzijní pojištění, poukazy Flexi Pass na sportovní aktivity, kulturu, nákup zdravotních potřeb, cestování), o Výkonové odměny vyplácené čtvrtletně v závislosti na výsledcích společnosti, o Příležitost udělat si pod jménem společnosti různé kurzy, oprávnění a certifikáty. Pracoviště: Újv řež a.s.- sídlo, Hlavní, č.p. 130, 250 68 Řež. Informace: Roman Mahdal, +420 724 685 112,266 173 520.