Matěj Stropnický: Libeňský most není možné zbourat a postavit nový

Výbor pro dopravu dnes projedná stav pražských mostů. Po Technické správě komunikací (TSK) bude žádat návrhy dopravních opatření u mostů, které jsou v nejhorším stavu. Podle předsedy výboru Matěje Stropnického se Libeňský most uzavírat nemusel.

Vedení města už téměř rok ví o špatném stavu velkého množství pražských mostů. Podle dopravního výboru ale za tu dobu nedošlo k žádnému posunu v přípravách oprav. "Uložili jsme TSK, aby zpracovala přehled staveb, na které má ve svém rozpočtu investiční prostředky," popsal předseda výboru Matěj Stropnický. "A chceme po nich, aby zpracovali u těch staveb, které jsou v šesté kategorii, informace o tom, v jaké fázi je příprava jejich opravy," vysvětlil.

Navíc podle něj nemuselo v případě Libeňského mostu dojít na jeho úplné uzavření. "Zpráva Kloknerova ústavu říká jen to, že je u jednoho z rámů třeba vyloučit dopravu nad 5 tun," vysvětlil Stropnický. Možným řešením by tak mohlo být umístění dočasné světelné signalizace, dopravu by mohli řídit i strážníci.

Vedení města má nyní dvě možnosti, buď se pustí do zbourání a výstavby nové stavby, nebo se opraví ta stávající. Postavit most zcela znovu ale podle Stropnického nebude možné. „Diagnostické měření ukázalo závažnější poškození pilířů, což neumožňuje, aby unesly novou konstrukci,“ popsal Stropnický. Metropole je tak dle něj na začátku.

Podle expertky na mostní konstrukce by výstavba nového mostu mohla vyjít až na miliardu korun. "Opravy by se pohybovaly okolo 300 až 500 milionů korun" uvedla Miloslava Pošvářová.