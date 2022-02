„Radnice v rozpočtu s masopustem počítá. 26. února budou do 18. hodin tematické masopustní trhy na Jiřáku. Praha 3 přichystala i speciální edici piva v designu od Pavla Fuksy,“ sdělila Zuzana Křížková, mluvčí Prahy 3. Právě žižkovský masopust patří v metropoli mezi nejnavštěvovanější a nejstarší novodobé oslavy konce zimy a začátku velikonoční postní doby.

Pozvánku s programem Malostranského masopustního veselí už „poslala do světa“ Praha 1. Datum akce je sobota 26. února, kdy se uskuteční mimo jiné i 8. ročník Letenského masopustu, jehož součástí je také program v Národním technickém muzeu a Národním zemědělském muzeu. „Těšte se na kapelu Furiant a divadelní spolek TY-já-tr. Samozřejmostí jsou prohlídky expozic v našem muzeu. Ve 3. patře můžete navštívit výstavu se zabijačkovými zajímavostmi: Řezník a přeštík, ukázkou historického řeznického nářadí ze sbírek a krátkým filmem Zabijačka očima fotografa Jindřicha Štreita,“ uvádí web Národního zemědělského muzea.

Ve stejný den si bude v Praze konkurovat řada dalších masopustních festivalů – například Jihoměstský v KC Zahrada nebo Karlínský na Karlínském náměstí.

V některých částech Prahy se hlavní část masopustního veselí odehraje už za týden. Spolek za veselejší Střížkov zve na již 19. ročník staročeského střížkovského masopustu v parku Václavka. Stejný den odpoledne se můžete vydat na masopust i třeba do Ďáblic, Kbel (centrální park) nebo do Suchdola. Sraz je ve 13. hodin na Suchdolském náměstí. „Dále pak u ZŠ M. Alše, Brandejsově statku a hodovačka ve Starosuchdolské restauraci. Těšíme se na krásné maškary,“ informují organizátoři. V blízkých Roztokách naproti tomu nepočítají s velkým průvodem pro veřejnost. „Prosíme nekontaktujte je s nabídkami kapel ani stánkového prodeje,“ oznámili pořadatelé v posledních letech velmi populární akce.

Neděli 20. února vybralo Muzeum hlavního města pro masopustní oslavy ve vinořském zámeckém areálu Ctěnice. „Návštěvníci tradičních masopustních hodů se mohou těšit na pravou českou zabíjačku, masopustní průvod a veselí s živou hudbou,“ konstatuje pozvánka. Vstup na venkovní akci je zdarma, podrobný program na webu.

Pro letošek nezvykle „pozdní“ termín pro maškarní průvod a následný bál stanovili na Břevnově. Průvod maškar je tam plánovaný na první březen (od 16. hodin), maškarní ples v Kongresovém sále hotelu Pyramida dokonce až 5. března (od 19. hodin). Maškarní průvod vychází od obchodu Moje Kredenc a půjde směrem k břevnovskému klášteru, kde bude pro účastníky připraveno občerstvení.

Renomovaný fotografický spolek 400 ASA právě tento týden otevřel výstavu fotografií Jana Mihalička „Masopusty“. Mihaliček vystavuje výběr fotografií spojených tématem lidových oslav. Snímky vznikaly během posledních pěti let na pěti různých místech, a to včetně populárního masopustu v Roztokách u Prahy. Mihaliček se snaží zachytit záblesky magična nebo tajemna, které jsou v tomto „karnevalu“ stále přítomny. „Přestože se jedná o velmi barevnou podívanou, černobílé fotografie se možná právě svojí monochromatičností vracejí k minulým významům tohoto svátečního období“, zdůraznil sám autor fotografií. Jejich výstava potrvá v 400 ASA Gallery (Kováků 32, Praha – Smíchov) do 8. dubna.