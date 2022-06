"Byla jsem u soudu připravená doložit, že má tvrzení jsou oprávněná, ve světle současného dění je snad jasné, že je to realita," říká radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení v rozhovoru pro Pražský deník.

Vy jste na nekalosti v dopravním podniku veřejně upozorňovala před pár měsíci. Jak si vysvětlujete, že se nic nedělo?

Já na problémy v dopravním podniku upozorňuji od začátku po svém zvolení na magistrát. Začaly se objevovat různé kauzy při prodeji jeho pozemků a zakládání společných podniků, děly se zakázky bez výběrových řízení a netransparentně se zadávaly právní služby.

A těch věcí je celá řada, kauzy postupně přibývaly. Pro jejich řešení jsem ale nenašla podporu, a to ani u našeho zastupitelského klubu. Nepodpořil je radní Petr Hlubuček, který byl členem dozorčí rady dopravního podniku, ani koaliční partneři. Rada by to měla řešit a mohla to řešit, ale pokud nemáte podporu, aby se to vůbec dostalo na jednání, tak jsem to pouze vznášela jako návrhy. Obrátila jsem se i na Transparency International

Dalo se tomu zabránit, kdyby rada města jednala a v dopravním podniku nepůsobili lidé, kteří jsou nedůvěryhodní.

Milionové úplatky: Hlubuček a další prý zasáhli do 8 zakázek dopravního podniku

Kdy a jak jste se o „nekalostech“ dozvěděla?

Ještě před volbami v roce 2018. Bylo paradoxní, že mi materiály donášel Hlubuček a chtěl právní rozbory na téma, co tam je špatně.

Po nějaké době změnil přístup, což mi přišlo podezřelé, a začal ty špatné věci sám prosazovat. Nerozuměla jsem tomu, co je v pozadí. Pak naši spolupráci utnul a už žádné náměty ode mě nepřijímal. Později jsem se to dozvídala i od některých lidí zevnitř dopravního podniku.

S těmito podněty jsem chodila na koaliční radu, na protikorupční organizace, hovořila jsem i s policií, ale to nemělo efekt.

Šla jste sama na policii?

Když byla policie ve středu na magistrátu, hovořila i se mnou, stejně jako s panem Scheinherrem. Já jsem jim předávala nějaké dokumenty, které potřebovali.

Proč jste nedala trestní oznámení vy?

Scheinherr říká, že to ví od pana Serge Borensteina (developer Karlín Group, jenž by chtěl stavět u nádraží Holešovice, Hlubuček a spol. po něm však požadovali úplatek, pozn. red.). Pan Borenstein mě kontaktoval, ale nikdy mi o tom neřekl. K těmto informacím jsem se nikdy nedostala.

Dostala jsem se ale ke smlouvám, vyhodnotila jsem z nich, že se město zbavuje pozemků pod cenou a developer extrémně vydělá. Tato fakta ale na sepsání trestního oznámení nestačí.

Byl podle vás správný krok náměstka Scheinherra dát trestní oznámení?

Pan Scheinherr nám nikdy neřekl, že nějaké trestní oznámení dal, dozvěděli jsme se to až teď.

Nevíme, čeho se týká, jestli toho, co nyní policie vyšetřuje.

Náměstek, radní či zastupitel může samozřejmě trestní oznámení dát, nevyvazuje ho to ale jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud měl poznatky, že někdo páchá trestnou činnost, měl zároveň z pozice předsedy dozorčí rady a náměstka, pod kterého to spadá, navrhnout odvolání příslušných lidí. Mohl to zastavit dávno, já jeho vysvětlení nerozumím. Myslím si, že je zodpovědný stejně jako ředitel Petr Witowski.

Byl jsem nešťastný celé dva roky, říká ke kauze kolem Hlubučka Adam Scheinherr

Naznačila jste, že vás ve vašem boji nepodpořil váš zastupitelský klub. Měli jste ve STAN rozpory?

U nás to měl na starosti Hlubuček a ten všechny kroky tímto směrem blokoval. Teď už rozumím proč. Byly z toho ale velké konflikty, které vyústily v tom, že jsem odešla ze STAN, nebylo mi to příjemné. Neměla jsem podporu ale ani od dalších koaličních klubů. Dopravní podnik spadá pod Prahu sobě. Já jsem apelovala na ně, aby to řešili.

Scheinherr ale tvrdí, že požadoval odvolání Mateje Augustína, ale váš klubu byl proti…

To je jinak. Klub Spojených sil sice pana Augustína navrhl, trval ale na něm pan Hlubuček, ten si ho tam prosadil. Rada ani zastupitelé o členech představenstva městské akciové firmy nehlasují, o tom hlasuje dozorčí rada a její předsedou je Scheinherr.

Původně Augustína nechtěli, to je pravda. Já jsem také protestovala, ale oni se nakonec s Hlubučkem nějak dohodli. A odhlasovali ho tam. Člověk, který odešel ze Slovenska s pochybnou pověstí, pro mě nebyl zárukou transparentnosti.

Hlubuček na vás prý poslal své právníky, že jste ho pomluvila…

Já jsem poslala vnitřní dopis Vítu Rakušanovi (STAN) poté, co se mi v rámci STAN nepodařilo nic z tohoto vyřešit. Hlubuček se Stanislavem Polčákem mi na to konto řekli, že jsem u nich skončila.

Vnímala jsem to jako odvetu. V obecné rovině jsem řekla, že je to kvůli těmto lidem a neochotě to řešit. Informace o dopisu pak unikly do médií a Hlubuček mi poslal přes svého právníka předžalobní výzvu kvůli výrokům, že se problém týká jeho a dopravního podniku.

Na to jsem reagovala tím, že mé výroky jsou podložené a omlouvat se mu nebudu.

Čekáte, že se vám Hlubuček omluví?

Tak to netuším. Byla jsem u soudu připravená doložit, že má tvrzení jsou oprávněná, ve světle současného dění je snad jasné, že je to realita. Nejde o to, kdo bude odsouzen, nebo ne, ale že se děly nekalé věci a nyní proběhne forenzní audit (audit dopravní podnik zadal ve čtvrtek ráno, pozn. red.).