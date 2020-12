Tentokrát Marvanová podle vlastních slov kolegy ujistila, že parametry podpory družstevní výstavby nebudou pro město nevýhodné. „Víceméně tam došlo k několika formalistickým úpravám. A kolegové se ujistili o věcech, které byly z mého pohledu jasné už předtím. Například o tom, že družstva budou po celou dobu práva stavby platit příspěvek do městského Fondu dostupného bydlení. Výše toho příspěvku ovšem zatím vyjasněná není,“ poznamenala Marvanová.

Spolupráce je nastavená tak, že město poskytne bytovým družstvům pozemky, kterou jsou už podle Marvanové vytipované, a spolu s nimi takzvané právo stavby. Teprve po umoření nákladů za výstavbu budou mít družstevníci možnost odkoupit od města i samotné pozemky, jejichž cenu určí znalecké posudky.

Nejpozději by k odkupům mělo dojít po 99 letech. Město má také v rámci spolupráce získat zhruba třetinu nových bytů do svého vlastnictví a pro ubytování „klíčových“ profesí, jako jsou zdravotníci, učitelé, hasiči a další. O účast v projektu, který by mohl začít přípravou dokumentace přespříští rok, už podle radní projevily zájem městské části Praha 8, 11, 12 a 13.

Díky nižším nákladům za městské pozemky, ale i stavebních prací, by prý budoucí družstevní byty mohly být až o třetinu levnější oproti cenám na trhu.

„Více než stoletou tradici družstevního bydlení za účasti města stojí za to obnovit, protože má řadu předností. Družstevník má právní jistotu, že o svou investici nepřijde, ani se nedostane do dluhové pasti, protože si nemusí sám brát hypotéku, na kterou často ani nedosáhne. Po splacení anuity může družstevník získat byt do vlastnictví. Navrhovaný model navíc znemožňuje využívání bytů na investici,“ dodala radní Marvanová.